Multi-tasking s multifunkční helikoptérou Bell UH-1Y „Yankee“

Dnešní svět je plný hrozeb, starých i nových. A schopnost reagovat pružně s rychlostí a přesností při boji proti původcům tohoto nebezpečí je zcela zásadní.

Vrtulník UH-1Y "Yankee" od společnosti Bell ztělesňuje nejnovější generaci amerických užitkových vrtulníků operujících v extrémních podmínkách, od ledové Arktidy až po pouštní horko, a zároveň plní širokou škálu misí ve válečných konfliktech i při záchranných a humanitárních akcích po celém světě.

Bell UH-1Y Yankee, který je v současné době zvažován Ministerstvem obrany ČR jako nový typ vrtulníku pro českou armádu, má nahradit nynější flotilu stárnoucích sovětských vrtulníků. Přichází s razítkem prověřené kvality od nikoho menšího než od Námořní pěchoty Spojených států, která si vybrala tento taktický užitkový vrtulník, aby podporoval její mise po celém světě v průběhu dalších čtyřech desetiletí.

S více než 25 tisíci hodinami operačního bojového času v těch nejobtížnějších provozních podmínkách, od pouště Iráku až po ledové hory Afghánistánu, prokázal Bell UH-1Y, že je dokonalým taktickým vrtulníkem.

Současný Yankee čerpá z historie konstrukční linie Huey, je to ale špičkový moderní armádní letoun. Díky svým vynikajícím vlastnostem dokáže vrtulník zvládnout plné bojové zatížení, nést veškeré bojové vybavení včetně raket a kulometů a také množství obranných protiopatření. "Bell UH-1Y je v současnosti na celém světě jediný multifunkční vrtulník ve výrobě s plně integrovanými zbrojními systémy a softwarem pro bojové mise," říká Joel Best, ředitel pro rozvoj obchodu pro Evropu ze společnosti Bell.

UH-1Y je všestranná moderní platforma. Díky svým integrovaným systémům, velké užitné nosnosti a flexibilitě může být letoun rychle překonfigurován, aby mohl být nasazen v nejrůznějších typech misí: jako jsou součinnost se spojeneckými jednotkami, zásah při rozsáhlých požárech, lékařských záchranných operacích či evakuacích v průběhu živelních katastrof a v neposlední řadě při poskytování humanitární pomoci.

Klíčem k výjimečným schopnostem typu UH-1Y Yankee jsou robustní konstrukční prvky helikoptéry, které umožňují vrtulníku operovat za všech povětrnostních podmínek, od -32 °C až do +54 °C, a to až 20 000 stop nad hladinou moře. Let vrtulníku UH-1Y je tak v chladném nebo arktickém prostředí bez sebemenších problémů. Typ UH-1Y je vybaven systémy proti ledu, které chrání důležité součásti a umožňují pilotům navigaci do bezpečnějších letových podmínek.

Při letu v mrazivých podmínkách se například speciálně chrání také přívodní vstupy do motoru. Tento systém poskytuje ochranu proti nasátí ledu do motorů z proudů před vrtulníkem a současně brání poškození indukce motoru, konstrukčních prvků i čelního skla.

"Bell UH-1Y je o mnoho kroků napřed před svými předchozími generacemi, a to jak z hlediska efektivity, tak z hlediska výkonu a bezpečnosti. Yankee je efektivním, prověřeným a moderním letounem, který představuje skvělou možnost pro modernizaci letového parku české armády," uzavírá Joel Best.

