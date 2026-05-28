Monyová nebyla jediná. Násilí zažila v partnerském vztahu třetina Češek

Televizní série o zavražděné spisovatelce Simoně Monyové upozornila na závažné téma, které bylo v české společnosti dlouhá léta téměř tabu – domácí násilí. Jak se člověk do nezdravého vztahu dostane a proč je často i pro silné jedince těžké ho opustit? Jak se česká společnost vypořádává s problematikou domácího násilí na systémové úrovni?
„Domácí násilí je v Česku větší problém, než vykazují oficiální statistiky,“ říká Míša Nosková, zpěvačka a nová ombudsmanka ministerstva práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí i dospělých. Sama domácí násilí zažila. S druhým manželem prošla komplikovaným rozvodem a o zkušenostech z několikaletého nezdravého vztahu mluví i jako jedna z protagonistek připravovaného dokumentárního seriálu televize Nova „Láska nebolí“.
„Hodně obětí domácího násilí se ho bojí oficiálně nahlásit a podat trestní oznámení i s ohledem na to, jak náročný proces je ho prokázat. Další věc je častá bagatelizace toho, co oběť zažila, i ze strany systému, který třeba vyhodnotí domácí násilí jako přestupek, nikoliv jako trestný čin,“ vysvětluje Nosková, proč statistiky v Česku neodpovídají realitě.
To potvrzuje i analýza Úřadu vlády, podle níž je latence u domácího násilí v Česku přibližně 90 procent. To znamená, že devět z deseti obětí se na policii nikdy neobrátí.
Více vypovídající jsou tak anonymní průzkumy. Nejnověji je na téma domácího násilí provedly agentury STEM a IPSOS. Podle nich má s násilím v partnerském vztahu přímou zkušenost kolem 22 procent českých žen (tedy přibližně každá pátá) a 11 procent mužů.
Podle Evžena Nového, který v Lize otevřených mužů vede kurzy pro lidi, kteří se na svých partnerech či dětech dopouštějí násilí, ať už fyzického, nebo psychického, se násilí často přenáší jako vzorec chování z původních rodin. V řadě případů se s těmito škodlivými vzorci dá pracovat, pokud násilník chce situaci zlepšit.
„Někteří klienti k nám přijdou proto, že jim to nařídí soud nebo OSPOD. Ale přicházejí i sami od sebe, protože se jim třeba začne rozpadat vztah a oni pochopí, že se sebou musí něco dělat,“ popisuje metodik programu pro zvládání vzteku. Ten se často v lidech páchajících rodinné násilí „vypěstuje“ v jejich původní rodině.
„V roce 2021 jsme realizovali výzkum, ze kterého nám vyšla zajímavá čísla. A sice, že třetina žen se setká v nějakém partnerském vztahu s násilím, zatímco osm z deseti mužů, kteří dochází někam na terapii, sami zažili násilí v dětství. Anebo v té původní rodině bylo nějakým způsobem narušeno bezpečí toho dítěte,“ popisuje Nový.
Sklony k násilnému chování se podle něj v řadě případů dají léčit, ovšem klient musí chtít. To je pro úspěšný výsledek základní a zásadní předpoklad.
„Někteří muži k nám přijdou a mají náhled, to znamená, že si uvědomují, čeho se dopouštějí. Pak ale jsou ale klienti, u kterých ten náhled chybí, a pokud ani po edukaci, co vlastně všechno násilí je, jak se projevuje a tak dále, pokud ani pak není schopen rozpoznat hranici mezi nějakým žádoucím a nežádoucím chováním, nemůžeme ho do programu přijmout. Nemáme s čím pracovat, nemůžeme mu pomoct,“ vysvětluje Evžen Nový.
Do nezdravého vztahu přitom podle Noskové může spadnout úplně každý. „Třeba psychické násilí postupuje pomalu a oběť si ho mnohdy zpočátku vůbec nevšimne. Partner třeba používá tzv. „love bombing,“ kdy v partnerce vytvoří pocit, že je jediná žena, na kterou čekal, že potkala prince na bílém koni. V určité fázi ale dojde k tomu, že mu začnou vadit věci. A ty věci jí začne vytýkat,“ popisuje Míša Nosková plíživé začátky toxických vztahů, které mohou přejít do násilných.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–08:46 Jak časté je domácí násilí v Česku, proč oběti zůstávají v toxických vztazích a jak poznat varovné signály.
08:46–15:59 Jak vzniká násilné chování, proč za ním často stojí strach z odmítnutí a jak fungují programy pro agresivní partnery.
15:59–21:17 Jak vypadá život s toxickým partnerem a proč oběti násilí často partnera omlouvají nebo chrání.
21:17–26:46 Kde mohou oběti domácího násilí hledat pomoc a proč může být důležitý už první kontakt s odborníky.
26:46–Konec Jaké mezery má český systém ochrany obětí a co může udělat okolí při podezření na domácí násilí.