Běžkyně v Praze spadla ze skály, ztratila orientaci. Záchranáři ji našli pomocí aplikace

před 6 hodinami

Pražští záchranáři v úterý odpoledne hledali mladou ženu, která si šla zaběhat do Dalejského údolí na Praze 13. Při běhu uklouzla a spadla asi z desetimetrové skály. Při pádu se udeřila do hlavy a nebyla schopná operátorce tísňové linky říct, kde se přesně nachází. Záchranáři ženu našli pomocí mobilní aplikace Záchranka, přestože ji žena v telefonu nainstalovanou neměla. Ženu záchranáři převezli do nemocnice se středně těžkými zraněními.

Praha - Mladá žena při běhu uklouzla a spadla přibližně z desetimetrové skály. Záchranku si zvládla zavolat sama, přestože se při pádu udeřila do hlavy. Byla však dezorientovaná a operátorce nedokázala říct, kde přesně se nachází. Záchranáři zraněnou našli podle aplikace Záchranka, přestože ji v mobilu nainstalovanou neměla. Operátorka její polohu získala pomocí kódu z nouzové webové stránky, na kterou zraněnou navedla. V kritické situaci se ocitla v úterý odpoledne mladá žena, která si šla zaběhat do Dalejského údolí na Praze 13. Při běhu nešťastně uklouzla, zřítila se z přibližně desetimetrové skalní stěny a utrpěla závažné zranění. Žena zůstala sice při vědomí a dokázala vytočit linku 155, ale následkem otřesu mozku si nevybavovala, kde se nachází. Operátorka pražské záchranné služby však dokázala ženu instruovat k tomu, aby využila novou nouzovou funkci mobilní Aplikace Záchranka, a určila tak její polohu. Více na: https://goo.gl/bFAEgj Zveřejnil(a) Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy dne 09. Srpen 2017 "Dotyčný si aplikaci buďto může stáhnout, což však mnohdy není možné, protože to trvá delší dobu a bere to mnoho dat, proto existuje nouzová webová stránka, na kterou zraněného operátoři navedou," vysvětlil tiskový mluvčí pražských záchranářů Ondřej Franěk. Právě toto nouzové řešení využila zraněná žena, kterou instruovala operátorka záchranky. Ve webovém prohlížeči se ženě zobrazil kód, který sdělila dispečerce a ta díky tomu získala informace o poloze zraněné. Záchranu ženy komplikovalo také to, že ležela pod skalním převisem, který rušil signál, a záchranáři tak z družic získali její polohu s přesností jen na několik set metrů. "Operátorka s ženou zůstala v kontaktu a jak přijížděla sanitka, tak s posádkou komunikovala. Záchranáři občas zahoukali a podle toho, jak se ten zvuk přibližoval a vzdaloval, je směrovala přímo k té pacientce," popsal Franěk. Na Chodově cvičili záchranáři zásah po srážce vlaku s autobusem číst článek Podle záchranářů má žena středně těžká zranění, které ji bezprostředně neohrožují na životě, avšak budou vyžadovat delší léčení. Aplikaci Záchranka pro chytré telefony denně využije několik desítek lidí. Při použití v případě nouze aplikace vytočí číslo 155 a zároveň odešle operátorům polohu volajícího. Aplikace tedy výrazně urychlí záchranu zraněného. Využít těchto služeb mohou však i lidé, kteří ji nainstalovanou nemají, a to pomocí webové stránky. "Je to taková obezlička, pro lidi, kteří tu aplikaci nainstalovanou nemají, ale mají data a stránku jim sdělí operátor" dodal Franěk.

