Měsíční krajina na Vysočině: Brouk "sežral" les během roku. Dřevo je neprodejné

Kůrovcová kalamita na Vysočině pokračuje. Reportéři Aktuálně.cz natočili její rozsah na konkrétním místě u městyse Mrákotín. Během roku a půl tu museli pokácet velké plochy lesů. Vytěženého dřeva je tolik, že je prakticky neprodejné.

"Vidíme i tady v dálce, že to, co bylo před měsícem, dvěma, úplně zelené, tak se objevují další rezavé části. Brouk se posouvá na zdravé dřevo, aby měl co žrát, aby nevyhynul," popisuje starosta Mrákotína Miroslav Požár.

Vloni se těžba dřeva na Vysočině podle Českého statistického úřadu meziročně více než zdvojnásobila na 7,78 milionu metrů krychlových. Těžba byla na Vysočině mezi kraji nejvyšší druhým rokem.

Podle Požára to ale není dobrá zpráva. "V současné době je dřevo neprodejné. Přistupujeme na minimální ceny, abychom se dřeva vůbec zbavili." říká starosta.

