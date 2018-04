Malé senzory dnes ovlivňují velký byznys

S pojmem internet věcí jste se zřejmě setkali již mnohokrát. Ve městech můžeme vidět chytré lavičky, lidé dnes běžně nosí chytré hodinky a s léčbou pacientů pomáhají lékařům malá zařízení. Tento fenomén ale může ovlivnit i směr, kterým se tradiční firmy vydají. Malé senzory totiž dokážou generovat spoustu dat. A v nich se může skrývat obrovský potenciál.

Jak říká Luděk Šafář, Presales Manager společnosti Dell EMC pro ČR, Maďarsko a severovýchodní Evropu: "Data jsou krví, která pohání život internetu věcí. Ten mění i podobu aplikací. Zatímco dříve pracovaly s omezeným množstvím statických dat, dnes musí zpracovávat nepřetržité toky dat v reálném čase. Data navíc přitékají v nahodilém pořadí, někdy opakovaně a někdy neúplná."

Internet věcí zcela jistě přinese spoustě firem nové výhody, například možnost sledování výrobních procesů či kontrolu kvality, ale jak všichni víme, každá změna s sebou nese určitá rizika. Ať už se stěhujeme přes půl světa, přicházíme do nového zaměstnání anebo chceme nasadit nové senzory. Jakým výzvám budou čelit ti, kteří se je rozhodli nasadit ve svém podniku? Prvním a nejdůležitějším bodem je bezpečnost. Podle společnosti Gartner bude v roce 2020 připojeno 25 miliard zařízení, a to představuje velkou zkoušku pro firemní bezpečnost.

Inspirace ve fotbale?

Firmy dnes potřebují něco, co lze připodobnit k funkci fotbalového trenéra. Právě jemu nejčastěji vyčítají fanoušci neúspěch týmu, či naopak přisuzují lví podíl na vítězství. Přitom on na hřišti nehraje. Avšak je to právě on, kdo sleduje hru a ihned reaguje na její vývoj, protože umí okamžitě vyhodnotit situaci. Takže pokud zjistí, že soupeřův pravý obránce, který jindy funguje bezchybně, zrovna dneska nemá den, může tomu okamžitě přizpůsobit taktiku. "A právě něco podobného může pro mnoho firem představovat nástroj pro vyhodnocení těchto dat. Je obrovský rozdíl, pokud se firma rozhoduje pouze na základě intuice, nebo má její vedení k dispozici analýzu konkrétních dat," vysvětluje Luděk Šafář.

Příkladů, kde internet věcí mění zavedené procesy, existuje bezpočet. Typicky se může jednat o výrobní závod, který na montážní linky připojuje další a další senzory pro kontrolu funkčnosti strojů, kvality výrobku či dalších požadavků výroby. Firmě se díky průběžně sbíraným datům může naskytnout nový pohled na její fungování. Možná totiž nepoužívá nejefektivnější materiály, možná má příliš vysoké náklady na chlazení či dokonce ne všechny výsledné výrobky mají stejnou úroveň kvality. Malý senzor tak může ušetřit velké peníze, ale sám o sobě bývá pouhým sběratelem.

Internet věcí mění farmaření

Zajímavý příklad, jak změnil internet věcí tradiční oblast, představuje americká salátová farma AeroFarms, která spojila své síly se společností Dell EMC. Ta používá senzory ke sledování růstu svých produktů - ze semínka až po zabalení. V každé sklizni takto analyzuje více než 130 000 datových bodů. To umožňuje týmu AeroFarms zlepšit kvalitu potravin a současně minimalizovat typická rizika tradičního zemědělství. Prostory, kde své saláty pěstují, jsou 130 až 390krát produktivnější než je tomu u tradičního zemědělství, přičemž používá o 95 % méně vody. Spoluzakladatel a CEO AeroFarms, David Rosenberg, říká: "Dnes je 70 % čerstvé vody spotřebováno na zemědělství a stejné procento znečištěné čerstvé vody pochází také ze zemědělství."

Jak zvládnout nárůst dat

V minulosti bylo velmi obtížné zvládat obrovské nárůsty objemu dat. Drtivou většinu z nich firmy nedokázaly posbírat, natož z nich vytvořit podklady pro další strategii. I proto v loňském roce představila společnost Dell EMC projekt Nautilus, který dokáže data ze zařízení internetu věcí analyzovat a velký důraz klade společnost také na bezpečnost, neboť i sebeúspěšnější organizace může doplatit na to, že její data někdo zneužije či smaže.

A pro firmy, které by chtěly tyto technologie využít pro růst byznysu, má Luděk Šafář několik rad: "Dnes mnoho firem ani neví, co jim může internet věcí přinést a vnímají ho pouze jako buzzword popisující nové vychytávky. Netuší přitom, že jim může přinést zajímavé údaje, které mohou využít při budování budoucí obchodní strategie. Pokud se firma rozhodne přece jen s novým projektem začít, měla by se v první fázi obrátit na odborníky, kteří už mají zkušenosti. V případě, že se jedná o větší podnik, určitě je dobré založit samostatný tým, který úzce spolupracuje s IT a bezpečnostním týmem. Rozhodně ale nezapomínejte na to nejdůležitější: dopředu si definovat oblast, ve které chcete, aby vám internet věcí pomohl posunout se na novou úroveň."