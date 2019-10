Místní to vidí i dvakrát denně, ale pro nás jako návštěvníky Londýna je to svátek. Konstrukce legendárního Tower Bridge se otevírá, aby nechala proplout lodě vyšší než devět metrů. Tentokrát jde jen o jedno, ale o to vzácnější plavidlo. Vodíkovou loď Energy Observer, která připlula do Londýna v rámci šestileté výzkumné a propagační cesty na podporu vodíkových technologií.