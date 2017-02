Pražští radní dali výpověď nejstarší litografické dílně, chtěli z ní mít spisovnu. Pak změnili názor

před 33 minutami

Tradiční litografická dílna v centru Prahy bude dál fungovat. Nejstarší kamenotiskařská dílna u nás a jedna z nejvyhlášenějších v Evropě dostala nečekaně výpověď z pronájmu, protože v prostorách chtěla Praha 1 údajně vybudovat spisovnu pro dopravní přestupky. Poté, co se proti tomuto rozhodnutí ohradil současný nájemce a akademický malíř Martin Bouda a co se o věc začala zajímat média, radní nečekaně otočili a výpověď odvolali.

Praha - Z jedné z nejvýznamnějších litografických dílen v Evropě se měla stát spisovna. Dílna v Říční ulici v Praze 1, která funguje nepřetržitě od roku 1935, neočekávaně dostala výpověď z nájmu.

"Usnesení rady Prahy 1 o ukončení nájemní smlouvy jsme dostali naprosto nečekaně. Oficiální důvody a plány městské části s prostorem naší dílny neznáme," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz současný nájemník Martin Bouda, potomek slavného výtvarnického rodu spjatého s dílnou v Říční 11. Radní se tak dohodli na zasedání na začátku února a rozhodnutí zaslali litografické dílně.

V úterý však svoje rozhodnutí z neznámých důvodů změnili, výpověď tak neplatí. Tisková mluvčí Městského úřadu Prahy 1 Veronika Blažková do telefonu obrat radních nechtěla komentovat. "Rada rozhodla a to je jediné, co k tomu řeknu," ukončila debatu Blažková. Původní plán přitom byl budovu zrekonstruovat a ze současné dílny udělat spisovnu dopravních agend. "Prostory pro spisovnu jsou stále potřeba a tajemník dostal za úkol nějaké najít," dodala mluvčí. Oficiálnímu zdůvodnění Prahy 1 lidé kolem dílny nevěří. Mluví se totiž o tom, že by v bloku domů v Říční ulici měl vzniknout luxusní hotel.

"Upřímně nevím, proč se tak rozhodli. Před chvílí k nám přišel pán z městské části a říkal, že rada zrušila výpověď. Nic víc nevím. Cítím jen úlevu, že jsme asi vyhráli a že to bude dobré," oddychl si Martin Bouda.

Zastali se jich grafici i muzeum

Za pokračování kamenotisku v dílně se předtím postavil tiskař Martin Bouda, Sdružení českých umělců a grafiků Hollar, ale také Národní technické muzeum.

"Zrušením osmdesátileté kontinuity této unikátní litografické dílny by byla přerušena i celá její umělecká a řemeslná historie, tak důležitá pro předávání nenahraditelných zkušeností a tradic generací tiskařů a výtvarných umělců, kteří v této mimořádně osobité tiskárně pracovali a tvořili," vyjádřili se v dopise kurátor oddělení polygrafie Pavel Pohlreich a ředitel odboru Muzea elektrotechniky a médií Hynek Stříteský.

Dílna, která funguje nepřetržitě od založení v roce 1935, přečkala válku i komunismus a vyhledávají ji umělci z celé Evropy. Mezi těmi z Česka jsou například Kamil Lhoták, Josef Liesler nebo Adolf Born. "Všechny projekce Sdružení umělců a grafiků Hollar se tiskly u nás," dodává Bouda.

Tiskař Bouda byl připraven ve středu vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva a dožadovat se důvodů zrušení nájemní smlouvy. Případné stěhování dílny by totiž bylo velmi nákladné a náročné, jelikož zde jsou dva tiskařské stroje, každý z nich váží pět tun. Jsou zabetonované do dílny, a aby mohly být přestěhovány, musela by se vybourat zeď s okny.

autor: Jan Menšík