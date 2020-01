Lidovce nově povede Marian Jurečka. Porazil Bartoška i Horníčka

Opoziční KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Jeho straníci mu dali přednost před Janem Horníčkem i Janem Bartoškem. Jurečka byl přitom ve svém projevu k politice strany kritický.

Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dnes dali přednost před předsedou lidoveckých poslanců a stranickým místopředsedou Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké organizace. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů.

Jurečka dostal 205 ze 357 platných hlasů, oznámil předseda volební komise. Bartoška volilo 142 delegátů, Horníčka deset. Volební komise vydala celkem 377 hlasovacích lístků. Jeden zůstal neodevzdaný, 19 hlasů nebylo platných.

Jurečka se na rozdíl od Bartoška staví velmi zdrženlivě k případné předvolební spolupráci nynějších opozičních stran. Oba se liší také v pohledu na možnou koaliční spolupráci s Andrejem Babišem (ANO). Jurečka ji nevylučuje.

V projevu, který jeho zvolení předcházel, byl Jurečka k politice KDU-ČSL kritičtější než ostatní kandidáti, což bylo možná i tím, že poslední měsíce nebyl ve vedení. "Lidé mnohdy neví, co říkáme my a co opoziční strany. I naše dobré návrhy v oblasti sociální či v oblasti ochrany vody a půdy se potom ztrácejí v tomto opozičním rybníku," uvedl.

Nově zvolený předseda je v historii šestnáctým předsedou strany. Jeden z lidovců vedl stranu dvakrát, a to Cyril Svoboda - bylo to v letech 2001 až 2003 a 2009 až 2010. Pro zajímavost, prvním předsedou byl Jan Šrámek, a to v letech 1919 až 1938 a 1945 až 1948. Vedle Šrámka si v novodobé historii vysloužil zcela výsadní postavení Josef Lux, který vedl stranu od roku 1990 až do roku 1998. Jeho popularita mezi straníky byla tak velká, že nebýt zákeřné leukémie, kvůli které v roce 1999 zemřel, zůstal by patrně v čele ještě další roky. Ani za něho ale volební výsledky nikdy nepřekročily magických deset procent.

Právě na Luxe se Jurečka odvolal, když hned po svém zvolení odpovídal na novinářský dotaz, kolik procent by si přál, aby lidovci ve sněmovních volbách získali v roce 2021. "Tolik jako za Josefa Luxe," uvedl Jurečka, který je občas k Luxovi přirovnávaný. Je to především proto, že stejně jako Lux má velmi blízko k zemědělství, společně se svou rodinou se stará o farmu a k tomu byl ministrem zemědělství - stejně jako Lux.