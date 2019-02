Lékař svého pacienta kvůli milionům udrogoval k smrti. Napravil se, konstatoval soud

Před čtyřmi lety psala o lékaři Pavlu Brejlovi takřka všechna média v zemi. Pražský lékař totiž dostal trest sedm a půl roku vězení kvůli tomu, že úmyslně učinil závislým na drogách svého pacienta a současně přítele Stanislava H. Ten zemřel při dopravní nehodě, když si pod vlivem opiátů jel k Brejchovi pro další dávku. Podle verdiktu Brejla od dříve movitého podnikatele vylákal nejméně 11,5 milionu korun. Když Stanislav H. zemřel, zbyly po něm hlavně dluhy.

Nyní, po odpykání poloviny trestu, soud lékaře podmínečně propustil na svobodu. Jak podle státní zástupkyně a probačních úředníků, tak podle soudce se Brejla ve vězení natolik napravil, že je zbytečné, aby v něm dál zůstal. A na svobodě může být prospěšnější.

"Stále máte před sebou otevřenou cestu pomáhat lidem. Třeba ten jeden ztracený život povede k tomu, že jich víc zachráníte potom," konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 Kryštof Nový, když rozhodl o jeho podmínečném propuštění na svobodu. Brejlovi ale nechal poměrně dlouhou zkušební dobu šest let, po niž musí spolupracovat s probačními úředníky.

Nechal jsem se strhnout k lacinému výdělku

Polovinu svého trestu si Brejla odpykal těsně před loňskými Vánocemi. A hned vzápětí požádal o podmínečné propuštění. Před soudce Kryštofa Nového předstoupil ve středu muž, který se choval velmi pokorně.

"Ublížil jsem člověku, příteli, jsem si vědom, že se jednalo o zneužití role lékaře, že jsem se nechal strhnout k lacinému výdělku," uváděl Brejla, kterého prý trápí svědomí a svoji vinu se snaží celou dobu odčinit.

Kromě toho, že ve vězení začal studovat teologickou fakultu - je ve čtvrtém ročníku -, se například aktivně zapojuje do vězeňského dění. Vedl kroužek zelené medicíny, v němž pořádal přednášky na různá témata zdravovědy či bylinek, stejně tak vedl i dva jazykové kroužky.

"Pořádali jsme i ochutnávku čajů pro odsouzené, desítkami referátů jsem se podílel v cestovatelském kroužku, ke konci jsem měl plnou místnost vězňů i dozorců," popisoval.

"Chci ukázat, kam jsem se posunul, co nového jsem si osvojil. Je to stovkami a stovkami diskusí s našimi kaplany, kurátory, studiem teologie, kdy se setkávám s největšími duchovními myšlenkami celého lidstva," dodal.

Takovou sebereflexi klienta jsem nezaznamenal

A jeho dobré chování a "obrácení se" potvrdila i státní zástupkyně, která s jeho podmínečným propuštěním souhlasila. "Byly pro to splněny všechny podmínky. Zpráva ředitele věznice je dobrá, má 13 kázeňských odměn a žádné kázeňské tresty," konstatovala s tím, že včas uhradil i pětimilionový peněžitý trest. "Má kritický náhled na svoji trestnou činnost, pocit viny a lítost projevil dostatečně," dodala.

Závislost na dolsinu Urolog Pavel Brejla svému pacientovi, který patřil mezi bohaté podnikatele, léčil několik těžkých onemocnění v oblasti konečníku. Místo léčby mu ale podával opiáty - konkrétně lék dolsin. Za dávky tišícího léku mu pacient postupně vyplácel vyšší a vyšší sumy. Policie nakonec celkovou částku spočítala na 11,5 milionu korun. Z pacienta se stal tak silný narkoman, že téměř denně jezdil za Brejlou pro drogu. A to až do jara 2012, kdy zemřel při nehodě při cestě pro další dávku. "Životní úroveň poškozeného šla rapidně dolů, v přímé úměře k tomu si doposud bezvýznamný lékař pořizuje byt, auto, soukromou ordinaci," poukázala v odůvodnění rozsudku soudkyně Veronika Čeplová, která jej poslal na 7,5 roku do vězení a verdikt potvrdil i odvolací soud. Lékař si také místo penězi nechával platit věcmi - podle svědků posílal například po taxikáři katalogy zboží, v nichž zaškrtával, co chce. Soud proto také rozhodl o propadnutí těchto věcí. Během necelých čtyř let Brejla podle rozsudku podal svému pacientovi těžko uvěřitelných téměř sedm tisíc ampulí silně návykového opiátu. Maximální denní dávka by přitom neměla být vyšší než tři ampule. Navíc jen po dobu několika málo dnů.

"Během výkonu trestu prošel mimořádnou sebereflexí, za 45 let své práce advokáta jsem tak velkou sebereflexi klienta nezaznamenal," uvedl Brejlův advokát Václav Mrzena, který prý klienta často navštěvoval.

"On si uvědomuje, že odpuštění je dar, který nepřichází sám od sebe, ale je třeba si ho zasloužit. Proto se snažil plnit všechny povinnosti, a jít i nad rámec nich, a prokázal tak, že je daru odpuštění hoden," stavěl se za svého klienta.

Léčit nesmí, tak bude organizovat

Sám Brejla si již domluvil i to, kam po propuštění z vězení nastoupí. Bude pracovat na soukromé klinice. Protože mu ale soud zakázal na deset let působit jako lékař, bude pracovat v jejím zázemí jako administrativní pracovník, který se bude starat o chod zařízení a například nakupovat a objednávat materiál.

"Po dobu dvanácti let jsem působil v dozorčích radách nemocnice, takže tuto problematiku jsem řešil," vysvětlil s tím, že podstatnou část jeho práce bude webová prezentace kliniky. Mimochodem: uvedenou kliniku původně založil Brejla sám. Podíl v ní mu ale trestní soud v roce 2014 zabavil a poslal ji do likvidace. Na stejném místě pak stejnojmennou novou kliniku založila a vede jeho manželka.

Brejla plánuje také vystudovat další vysokou školu. "Je obor na Vysoké škole finanční a správní, kde je větší složka marketingové části, to by mě bavilo a využil bych to ve tvorbě webových prezentací," uváděl před soudem.

Soudce Nový po krátké poradě jeho propuštění schválil. A vzápětí Brejlu začal lehce zkoušet z teologie. "Je to takové symbolické, ve svaté bibli píšou o těch, co se chtějí napravit, co tam píšou?" zeptal se jej.

"Poznat chybu, přiznat chybu a najít novou cestu… A pokání," reagoval Brejla. "A vy jste pokání činil tím, dozajista zcela upřímně, že jste začal studovat tu fakultu. A že, jak sám říkáte, studujete to nejlepší z myšlenek celého lidstva," řekl soudce Nový.

Protože jak Brejla, tak státní zástupkyně se vzdali odvolání, po povinné zdravotní prohlídce bude lékař z věznice propuštěn.