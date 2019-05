Legendární festival Mezi ploty, to je ráj pro děti i dospělé.

Vyrazit s dětmi na klasický festival není vždycky legrace. Ratolesti tedy radši předáte babičce, nebo svou oblíbenou akci dokonce oželíte. Festival Mezi ploty ale na děti a rodiče vážně myslí, takže si jej určitě nemusíte nechat ujít. Do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice můžete 25. a 26. května přijít s celou rodinou! Takhle láká Tomáš Klus, Divokej Bill, Bára Poláková nebo Kašpárek v rohlíku celou rodinu

Chcete se zaposlouchat do písniček Tomáše Kluse a užít si energickou show, kterou umí rozpoutat jenom on? Toužíte zjistit, čím to, že Divokej Bill dokáže levou zadní zaplnit celou O2 arenu? Zajímá vás, jestli se "Wohnouti" neodchýlili od svých klasických kytarovek nebo jestli se Barbora Poláková už proměnila v opravdovou hudební hvězdu? Tak to vám nezbývá než zamířit na festival Mezi ploty.

Když ale přijdete i s dětmi, nezačnou se za chvíli nudit a říkat, mami, tati, já chci domů? Na Plotech je to prostě vyloučeno. V rozkvetlém parku totiž čeká obrovská Rodinná zóna, napěchovaná pohádkami, divadlem, muzikou a zábavou, která chytne děti nejrůznějšího věku, ale bude zajímavá i pro dospělce.

Vezměme to pěkně popořadě. Veliké lákadlo bude určitě "bejbypanková" formace Kašpárek v rohlíku, ve které letos uvidíme i členy populárního divadla Vosto5, jež se na Plotech ostatně taky představí. Samotný Kašpárek je skvělý performer a současně lidový filozof, jak dokazují jeho slova: "Mezi Kašpárkem a doktorem je podstatný rozdíl - nejen v tom, že jenom jeden je kostkovanej, ale hlavně, že Kašpárek neurčuje, kdo kam patří. Zahraju všem. Ale srandu si budu dělat, z koho chci."

Potom, co si s dítky poslechnete ještě koncert "Sto zvířat dětem", populární youtuberku Mínu nebo třeba Dádu Patrasovou, můžete zamířit za loutkami a vůbec za divadlem. Na festival totiž přijedou rodinám zahrát soubory, co nejsou jen tak ledajaké. Třeba Studio Ypsilon, Naivní divadlo, HaDivadlo či Divadlo Continuo, které se blýskne autorskou loutkovou pohádkou, inspirovanou magickými příběhy ze všech koutů světa.

Že to pořád ještě není ono? Že děti nechtějí jenom poslouchat nebo se na něco koukat? Pak vězte, že se Ploty stanou rovněž rájem interaktivní zábavy se spoustou tvůrčích dílen.

Tak například Studio Damúza nejen zahraje loutkovou pohádku, ale taky si s ním všichni vyzkouší, jak se takový dřevěný herec vede. Chystají se workshopy s origami, výrobou loutek a žonglováním nebo seminář bicích nástrojů. Bude se řádit v indiánském tábořišti, dovádět s bublinami, jezdit na skateboardu a tak dále a tak podobně.

No, a jestli je vaše dítě už odrostlejší a nad loutkami by ohrnovalo nos, tak co zkusit takové workshopy s DJs, kteří je zasvětí do digitálního DJingu, samplování nebo kouzel s gramofony?

V Rodinné zóně se navíc objeví i psychologové, s nimiž si může bez obav popovídat každý, kdo má pocit, že mu výchova dětí nebo rodinné trable poněkud přerůstají přes hlavu.

Zkrátka, ač to vzhledem k místu konání působí paradoxně, je to tak: Ploty jsou ostrov normality v dnešním netolerantním světě. Právě tady můžete pocítit, že Tomáš Klus míří do černého, když říká: "Já věřím, že pravdou je každý z nás. Náš jedinečný pohled na svět. Jen se naučit sdílet. Dát si za pravdu, a ne hned do držky. Nikoli klikem myši, nýbrž slovem. Zjistíme třeba, že nám tady jde všem o to samý - život ve zdraví a harmonii."

Rodinná zóna je jenom jedna část rozsáhlé bohnické přehlídky. O děti se ale nemusíte bát ani v ostatních částech festivalového reje. Všude panuje pohoda a bezpečí i proto, že se na celé akci neprodává alkohol.

V dalších zónách vystoupí kupříkladu Pokáč, Marta Jandová, Lake Malawi, Květy, Mucha, Katarzia, Klara & The Pop, Zrní, N.O.H.A., Xindl X, Rybičky 48, Mňága a Žďorp, Vypsaná fiXa, PSH, spousta dalších muzikantů a ještě pěkná řádka prestižních divadel. Takže se s celou rodinou zapojte do hry!

Poslední květnový víkend vám zpříjemní celkem 160 hudebních a divadelních souborů, které vystoupí na 14 scénách rozesetých po krásném areálu. Že není možné do dvou dní vměstnat tolik účinkujících? Legendární festival Mezi ploty to dokáže! A cena? I ta vás příjemně překvapí.

Celý program najdete na www.meziploty.cz.