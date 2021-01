Na silvestra přibylo 13 tisíc nakažených, pozitivních byla rekordní polovina testů

Vystrčil vyzdvihl také význam členství v NATO či Evropské unii a apeloval na to, abychom nebyli pouze pasivními členy. "Ptejme se na to, co můžeme udělat my pro Evropskou unii, přemýšlejme více o naší roli," uvedl. "Dnes může každý z nás přispět k překonání koronavirové pandemie. Každý může podat pomocnou ruku svému okolí. Stačí nosit roušku a dodržovat pravidla," řekl Vystrčil a vyzval občany k tomu, aby se dali očkovat. "Nezapomínejme, že i hloupost či nezodpovědnost může zabíjet," řekl.