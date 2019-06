Konference, která vám změní život

Přestaňte snít o úspěchu a začněte na něm pracovat. Konference Marie Claire Dream BIG 2019 se blíží a vstupenky za výhodnou cen můžete získat právě teď.

Změna, projekt, cíl, to všechno jsou slova s příslibem budoucnosti. Dát jim ale konkrétní obsah ve svém životě je o poznání náročnější. Návod, jak se seberealizovat a nastartovat vlastní projekt, nabízí další ročník úspěšné konference pro ženy Marie Claire Dream BIG 2019. Pokud i vy cítíte, že máte v hlavně spoustu nápadů, ale nemůžete se dotlačit k jejich realizaci, chybí vám sebedůvěra nebo čekáte na ten "správný čas", zapište si do kalendáře 4. 11. a Cubex Praha, kde se tato inspirativní akce v režii life-stylového časopisu Marie Claire uskuteční. Vstupenky za výhodnou cenu si můžete koupit právě teď.

Konference je určená pro mladé ženy a dívky, které si potřebují ujasnit, co vlastně chtějí a jak se dostat k vysněnému cíli. Akce ale bude přínosná pro kohokoliv, kdo chce získat jak souhrnné faktické informace, tak načerpat inspiraci nebo se poučit od těch, jejichž cesta za úspěchem byla klikatější, než sami čekali. Již brzy se můžete setkat s výraznými osobnostmi, jako je jeden z nejzajímavějších módních návrhářů současnosti Jiří Kalfař, herečka známá ze seriálu Most! Dominika Býmová nebo známá moderátorka Zorka Hejdová, která bude celým dnem provázet. Další jména budou brzy představena.

V rámci letošního ročníku nabízí konference kromě hlavního programu i několik interaktivních workshopů, kde se v menších skupinkách zaměříte na konkrétní úkoly užitečné pro rozjed vlastního projektu, jako například tvorba business plánu nebo finanční plánování. Účast na workshopech je kapacitně omezena, proto neváhejte a zarezervujte si svou vstupenku včas. Kupte si nyní early birds lístky za 1490 Kč a ušetřete 500 Kč. K včasnému nákupu vstupenek navíc získáte kosmetický balíček vlasové péče L'Oréal Professionnel v hodnotě 1100 Kč.

Celá akce chce se nese v ekologickém duchu a šetrnost k přírodně je její součástí. Proto bylo pro pořádání zvoleno moderní konferenční centrum Cubex Praha. To sídlí v energeticky úsporné budově, kde se mimo jiné splachuje dešťovou vodou. Během konference nebudou používány jednorázové plastové příbory ani nádoby. Stejně tak plastové lahve budou nahrazeny vratnými skleněnými. Také cateringový dodavatel Incatering minimalizuje dopady svého konání na životní prostředí, a proto se dlouhodobě řídí konceptem zero waste. To znamená, že se už během přípravy pokrmů snaží zužitkovat veškeré suroviny a minimalizovat vznik odpadu. Současně myslíme na to, abychom zbytečně neplýtvali potravinami, a tak případné přebytečné jídlo v rámci platných hygienických norem darujeme potřebným.

Ohlédnutí za loňským ročníkem

Dream BIG 2018 s podtitulem Girl Power! proběhl vloni v listopadu v pražském klubu SaSaZU. Konference se účastnilo více než 500 mladých žen a dívek, které si užily fantastický den v režii lifestylového časopisu Marie Claire. Bylo představeno 20 zajímavých osobností. Mezi jinými i Slovenku Petru Cross z Kalifornského ústředí Googlu, která se podělila o svůj recept na to, jak si získat respekt v převážně mužském světě IT a všem připomněla, jak důležité je umět se pochválit a být na sebe pyšná. Modelka a zakladatelka nadačního fondu Veronika Kašáková zdůraznila, že v životě se dá hrát i se špatně rozdanými kartami a módní designérka Alex Monhart povyprávěla o své někdy trnité cestě mezi české módní ikony.