Konference Brand Management 2019 zveřejnila téma

Letos je u českých marketérů více než kdy dříve patrný zájem o efektivitu. Vychází jim přitom vstříc i konference Brand Management 2019, která proběhne 2. října v Cubex Centru Praha.

Maximální výkon, efektivita, splnění cílů. To jsou trendy letošního roku pro české marketéry. Dokládá to i rekordní zájem o Communication Summit 2019, který se koná příští týden 29. května a již nyní má vyprodáno. Pořádající společnost Blue Events vychází vstříc zájmu o velkou inventuru všeho, co dnes v marketingu a komunikace (ne)funguje a na 2. října chystá v Cubex Centru Praha další ročník konference Brand Management 2019. Ta odpoví na nejžhavější otázku nejen marketingových oddělení: Jak růst v nových podmínkách.

Hlavní hvězdou konference Brand Management 2019 bude Jenni Romaniuk, která spolu s dalšími řečníky z českých a slovenských firem nabídne novou roadmapu pro řízení značek. Jenni Romaniuk je spoluautorkou nové bible marketingu How Brands Grow, jejíž první díl vyšel vloni česky pod názvem "Jak se budují značky". V Austrálii vede aktuálně nejlepší centrum brand marketingu na světěm, do Prahy zavítá poprvé.

Účastníci konference tak budou mít možnost čerpat z výsledků desítky let trvajících robustních analýz. Ty odhalují reálné zákonitosti fungování marketingu napříč kategoriemi a trhy. Na tento revoluční přístup už přecházejí společnosti jako Brown-Forman, Coca-Cola, Disney Destinations, Facebook, Goodyear, Google, GSK, KFC, Mars, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Raiffeisenbank, Red Bull, Unilever a řada dalších. V neposlední řadě z těchto znalostí čerpá výrazně také Les Binet, guru marketingové efektivity a hlavní tahák Communication Summitu 2019.

Máte šanci být u toho a učit se od těch nejlepších! Nečekejte, až bude vyprodáno. Registrujte se do 28. června za nejvýhodnější cenu na www.brandevent.cz! Každý účastník konference obdrží výtisk knihy "Jak se budují značky" jako dárek.

Více informací získáte zde.

Kontakt:

Jan Patera, konzultant, Blue Events

[email protected]

+420 731 421 751