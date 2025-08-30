Konec prázdnin. V pondělí usedne do školních lavic zhruba 117,9 tisíce prvňáků.

Žákům základních a středních škol v pondělí po dvouměsíčních prázdninách začne školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne zhruba 117,9 prvňáků. Nový školní rok přinese i několik legislativních změn.
Základní škola Kunratická v Praze, výuka a zájmové kroužky.
Základní škola Kunratická v Praze, výuka a zájmové kroužky. | Foto: Jakub Plíhal

Začíná platit například novela školského zákona, která zpřísňuje pravidla odkladů školní docházky. Žáci vybraných maturitních oborů budou moci konat školní maturitu formou takzvané komplexní profilové práce.

Účinnosti nabývá i novela, která mimo jiné od ledna 2026 převádí financování kuchařek, školníků a dalších nepedagogů na obce a kraje.

Odklad povinné školní docházky bude nově možný například tehdy, pokud zdravotní stav dítěte, například závažné fyzické či psychické postižení, neumožňuje účast ve výuce.

Žádost o odklad bude třeba doložit doporučením lékaře specialisty, například onkologa nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení.

Pediatři už doporučení dávat nebudou. Nová pravidla začnou platit postupně podle data narození dětí. Novela také posunuje termín zápisu do první třídy základních škol z dubna zpět na 15. leden až 15. únor. Mění také termín zápisu do mateřských škol z první poloviny května na 15. březen až 15. duben.

Od nového školního roku mohou základní a mateřské školy vyučovat podle nových vzdělávacích programů. ZŠ budou podle nového programu muset začít učit v prvních a šestých třídách od září 2027, povinnost pro MŠ bude od září 2026.

Pro maturanty se rozšiřuje možnost nahradit zkoušku školní části maturity certifikátem, kromě jazyků by mohlo jít například i o informatické znalosti. Jaké certifikáty lze uznat, stanoví ředitel školy.

Novela také ukotvuje sociálního pedagoga jako pedagogického pracovníka, který bude pomáhat školám například s řešením šikany. Od ledna se ruší takzvané hybridní přihlášky na SŠ, žáci si budou moci vybrat mezi papírovou a elektronickou přihláškou.

Převod placení nepedagogů na obce a kraje jakožto zřizovatele škol přinese novela školského zákona od ledna 2026. Změnu kritizovali zástupci odborů, obcí, krajů i opozice. Samosprávy, které školy zřizují, mají financovat také učebnice a učební pomůcky, vzdělávání učitelů či výlety a exkurze.

Novela od ledna zároveň zajistí financování školních psychologů a speciálních pedagogů v běžných základních školách ze státního rozpočtu. Přinese také možnost poslat více peněz školám, které například vzdělávají více dětí z chudších rodin. Novela také počítá se slučováním menších škol jedné obce v příštích třech letech.

Ve školním roce 2025/2026 by mělo do základních škol v Česku chodit zhruba 1,001 milionu žáků, o tisíc méně než v tom uplynulém. Ve středních školách by se v denní formě studia mělo vzdělávat asi 487,3 tisíce žáků, zhruba o 10.5 tisíce více než loni, odhaduje ministerstvo. Ze středních škol v posledních letech vychází slabší ročníky absolventů, nově nastupující ročníky jsou početnější.

 
