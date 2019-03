Žebříček osobních bankovních účtů na Finparádě má novou jedničku - mKonto od mBank

Foto: Scott and Rose

Foto: Scott and Rose

Specializovaný finanční server Finparada.cz vydal aktualizovaný žebříček osobních bankovních účtů. Aktualizace přinesla novou jedničku žebříčku, kterou je mKonto od mBank. Na druhou příčku klesla minule první Equa bank. V TOP5 ještě najdeme Air Bank, Banku CREDITAS a MONETA Money Bank.

Finparáda.cz průběžně aktualizuje žebříčky finančních produktů, které sestavují odborníci podle předem stanovených kritérií. Kromě žebříčku osobních bankovních účtů zde najdete i žebříček spořicích účtů, půjček, hypoték, životního pojištění a podílových fondů.



U žebříčku osobních bankovních účtů jsou hlavním kritériem náklady na využívání účtu modelovým klientem, komplexnost nabídky, úroveň přímého bankovnictví, dostupnost produktu daná počtem poboček a možností jeho zřízení on-line, a nakonec i kvalita popisu produktu a srozumitelnost ceníku na internetu. Do aktuálního žebříčku se tak promítly změny, které banky provedly od začátku roku 2019 do druhé poloviny února.



Průběžný celoroční obsah každého žebříčku předurčuje výsledky soutěže Finanční produkt roku, který Finparáda.cz vyhlašuje každý rok v lednu.

Nová jednička v žebříčku Finparády.cz: mKonto od mBank

První místo v žebříčku osobních bankovních účtů na Finparádě.cz nově získalo mKonto od mBank. Tato banka překvapila na začátku roku 2019 řadou inovací a kroků, které zjednodušují a zlevňují používání jejího běžného účtu. Debetní platební karta je od ledna zdarma i bez dřívější podmínky obratu alespoň 1500 Kč měsíčně, stejně jako eurové SEPA platby. Další změnou bylo snížení poplatku za výpis poštou na 19 korun, který dříve činil 50 korun.



mBank nabídla 19. února 2019 pro uživatele iPhonů platby v systému Apple Pay.



Nově mBank přišla s novou mKartou Svět, která se svými kurzy pro konverzi cizích měn stává nejlepší debetní kartou na trhu.

Výše uvedené změny tedy mBank s jejím mKontem jednoznačně posunuly z minule druhé pozice na první příčku.



Na druhé místo klesl Běžný účet od Equa bank. Třetí místo pak obsadil jako minule Malý tarif od Air Bank.

Nové pořadí v žebříčku osobních bankovních účtů

Pořadí Banka Produkt 1. mBank mKonto 2. Equa bank Běžný účet 3. Air Bank Malý tarif 4. Banka CREDITAS Richee účet 5. MONETA Money Bank Tom účet 6. Hello bank! Hello účet 7. Fio banka Fio osobní účet 8. Poštovní spořitelna Poštovní účet 9. ČSOB Plus Konto 10. Raiffeisenbank eKonto SMART

Zdroj: Finparáda.cz, data z února 2018





Popis TOP 3 nejlepší běžné bankovní účty v ČR podle žebříčku Finparády.cz:

1. mBank - Osobní účet mKonto

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., na spořicím účtu až 0,3 % p.a.

Poplatky: K účtu klient obdrží novou debetní platební mKartu Svět vedenou zdarma. Výběry 1 500 Kč a více ze všech bankomatů v ČR i zahraničí jsou zdarma, výběry do 1 499,99 Kč za 29 Kč. Elektronický výpis z účtu je zdarma, papírový výpis zaslaný poštou stojí 19 Kč. Zdarma jsou odchozí transakce zadané přes internetové bankovnictví a příchozí transakce. Připsání příchozí a provedení odchozí SEPA platby je zdarma. Povolené přečerpání účtu, internetové a mobilní bankovnictví a měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky jsou také zdarma.

Ostatní: Možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay a Apple Pay.

2. Equa bank - Běžný účet

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0,01 % p.a., na spořicím účtu až 1,00 % p.a.

Poplatky: účet s bezkontaktní multiměnovou platební kartou, s internetovým a mobilním bankovnictvím a s možností čerpat kontokorent ve výši až 100 000 korun bez poplatků. Zdarma jsou výběry z jakéhokoliv bankomatu v tuzemsku, 9 Kč za výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí, 9 Kč za příchozí SEPA platbu, 99 Kč za odchozí SEPA platbu, 29 Kč za měsíční výpis poštou. Měsíční výpis z účtu zasílaný elektronicky a běžné tuzemské transakce přes internetové a mobilní bankovnictví jsou bez poplatku.

Ostatní: K běžnému účtu v korunách lze zdarma otevřít také účet v eurech a dolarech. K účtu je možné také pořídit zlatou kartu s cestovním pojištěním a pojištěním karty a osobních věcí, a to za jednu z nejnižších cen na trhu. Nově od konce ledna 2019 možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay.

3. Air Bank - Běžný účet Malý tarif

Vedení účtu: zdarma

Úroková sazba: 0 % p.a., bonusová sazba 1 % p.a.

Podmínky: Zůstatek na běžném účtu až do částky 100 tisíc korun je úročen bonusovou úrokovou sazbou 1 % ročně. Stačí pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou, nálepkou nebo mobilním telefonem.

Poplatky: Účet se dvěma embosovanými bezkontaktními platebními kartami a jednou platební nálepkou, s internetovým a mobilním bankovnictvím. 25 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky v ČR a v EU, 25 Kč za příchozí a odchozí SEPA platbu a za zaslání výpisu poštou, 100 Kč za výběr peněz z bankomatu jiné banky mimo EU. Zdarma je zaslání výpisu elektronicky, vedení účtů v korunách, eurech a dolarech, příchozí a odchozí platby v ČR a výběr peněz z bankomatu Air Bank.

Ostatní: Účet lze založit plně on-line pomocí mobilního telefonu přes aplikaci My Air. V rámci tarifu lze zdarma otevřít až 10 běžných účtů a tři spořicí účty (v CZK, EUR a USD). Možnost bezkontaktního placení mobilním telefonem přes aplikaci My Air. Banka nabízí tzv. multibanking pro účty ČS, Equa bank, KB a Monety. Dále banka provádí tzv. okamžité platby (zatím jen do České spořitelny). Možnost bezkontaktního placení pomocí Apple Pay.

Autoři: Zdeněk Bubák, Valerie Koubová