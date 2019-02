Jsme si bezpečně blízko? Dokumentární festival Jeden svět hledá, co nás spojuje

Moje identita? Kdo jsem a kam patřím? Odpovědět se pokusí Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět, který se v Praze koná od 6. do 17. března. Poté 21. ročník nejvýznamnějšího lidskoprávního filmového festivalu na světě poputuje do dalších 35 měst po celé republice. Pořádá ho Člověk v tísni.

!!! Identita, jistota, bezpečí ???

V nelehké době, kdy je svět rozpolcený politickými krizemi a stojíme na prahu nenávratné klimatické změny, potřebujeme víc než kdy jindy chápat sama sebe a najít vlastní identitu. Mnohdy složitou cestu k vlastnímu já připomínají i barevné otazníky a vykřičníky, které celým letošním ročníkem prostupují. Otázkou zůstává, jak se odlišit od ostatních a nevytvořit při tom ve společnosti hlubokou propast. Proto je letos mottem festivalu Bezpečná blízkost. Symbolizuje stav, kdy si lidé ve společnosti dokáží porozumět i naslouchat, přestože jsou každý jiný.

"Nenávistné šermování s identitou se stalo zbraní v rukou některých médií a politiků, kteří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé. Vzniká tak propast - my versus oni. Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko," popisuje ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.

Festival nabídne i nominace na Oskara

Celý program letošního ročníku Jednoho světa představí organizátoři na tiskové konferenci 19. února. Už teď je ale jasné, že se mají diváci na co těšit a budou mít z čeho vybírat. Jako porotce mezinárodní soutěže se do Prahy vrací režisér Talal Derki, který loni za svůj snímek O otcích a synech získal na festivalu cenu za nejlepší režii. Letos je ve hře ještě větší ocenění: jeho dokument, který unikátním způsobem mapuje islámskou radikalizaci, je nominován na Oskara v kategorii nejlepších celovečerních dokumentárních filmů. Ve stejném klání se utkají také dva filmy z amerického prostředí, které se na Jednom světě objeví letos. Snímek Minding The Gap /Nerovná jízda mladého režiséra Binga Liua pozoruje přátelství a dospívání tří oddaných skejťáků v takzvaném Rezavém pásu na severovýchodě Spojených států. Režisér RaMell Ross pak vezme diváky v dokumentu Hale County This Morning, This Evening /Hale County ráno i večer na jih země a ukáže každodenní život afroamerické rodiny. Celkem festival nabídne 117 dokumentů s lidskoprávní tematikou, z toho 17 ve světové premiéře a 3 v evropské.

Kino má co říct

Podruhé se na Jeden svět vrátí i blok speciálních debat s názvem Mluvící kino. Diváci mohou po projekcích vybraných filmů navštívit i přednášky odborníků z různých oblastí. Snímky festival představí ve třech již tradičních kategoriích, kterými jsou Česká soutěž, Mezinárodní soutěž a soutěž lidskoprávních dokumentů Máte právo vědět. Ty doplní dalších devět tematických kategorií, ve kterých se rozprostřou filmy pracující s širokou definicí lidských práv. Diváci se skrz dokumenty dozvědí o politických kauzách, rozvojových tématech, nebo o sociálních otázkách a životním prostředí.

Právo na kulturu má každý z nás

Ani letošní ročník není výjimkou a festival Jeden svět je opravdu pro všechny. Jeho tvůrci usilují o přístupnost filmů a doprovodného programu pro co nejširší spektrum diváků, včetně lidí s postižením. Festival uvede dokonce osmnáct dokumentů s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, které barevně rozlišují mluvčí a signalizují relevantní zvuky. Vedle pěti filmů s audiokomentářem pro nevidomé či slabozraké pak nabídne také tři relaxované projekce, v jejichž uvolněnějším aranžmá si mohou filmy vychutnat lidé s mentálním postižením, epilepsií nebo autismem - nebo prostě každý, komu vyhovuje

To vše podrobněji a mnohem víc na oficiálních webových stránkách festivalu www.jedensvet.cz. Těšíme se na vás, v bezpečné blízkosti!