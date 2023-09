Jiří Olša: Firmy od nás chtějí snadno dostupnou mobilitu

„Vidíme u firem velký nárůst zájmu o operativní leasing, a to i u těch menších a středních,“ popisuje vedoucí dealerského prodeje Volkswagen Financial Services Jiří Olša poslední trend v zájmu o mobilitu českých podniků. Dlouhou dobu měly menší a střední firmy primárně zájem o klasické úvěry, případně si vozy samy kupovaly. „Teď si ale začínají uvědomovat všech výhod, které jim z operativního leasingu plynou,“ dodává Jiří Olša.

Výhod leasingu je hned několik. V první řadě je to řízení cash flow. Pokud si firma vozidlo koupí, vyžaduje to vysokou vstupní investici. „A to zejména dnes, kdy jsou ceny nových vozů relativně vysoké. Pro firmy je tak mnohem výhodnější vůz financovat přes operativní leasing,“ popisuje Jiří Olša.

Foto: Shutterstock

Další výhodou je ušetření starostí spojených s provozem auta. Jeho servis, pojištění, drobné opravy, různé administrativní úkony a další záležitosti spolu s financováním vozu na leasing v podstatě odpadnou, případně se tyto úkony významně zjednoduší. „U operativního leasingu od Volkswagen Financial Services je ve splátce zahrnuto kompletní pojištění, servis vozidla, asistence a volitelně i pneuservis. Těchto služeb využívá přes 90 % zákazníků ze segmentu malých a středních firem. A z toho vidíme, jakou úlevou pro ně je, že za ně vše můžeme vyřešit my a oni s mobilitou nemají žádné starosti,“ říká Jiří Olša.

Operativní leasing řeší také péči o životnost vozu – s vlastnictvím je totiž spojena starost o to, co s autem bude firma za několik let dělat. To u auta na operativní leasing řešit nemusí. Po několika letech ho jednoduše nahradí autem novým, takže zaměstnanci mohou pořád jezdit reprezentativním a novým vozem s těmi nejnovějšími funkcemi a plným komfortem.

Volkswagen Financial Services na operativní leasing nebo na úvěr CHYTŘE dokáže financovat i elektromobily. „Už dnes financujeme elektrické vozy a do budoucna jich bude přibývat. Proto jsme naše finanční produkty uzpůsobili i pro financování elektromobilů. Lépe teď pracujeme se zůstatkovou cenou elektromobilu a zároveň spolu s financováním nabízíme řadu výhod – například bezkonkurenčně výhodné pojištění elektromobilů ve spolupráci s Allianz,“ uzavírá Jiří Olša.