Jeden svět přiveze do Prahy mezinárodní experty v rámci programu Mluvící kino

Práva menšin, neslyšících a lidí s postižením obecně. Žurnalistika v současném Rusku nebo nástup nacionalistické politiky ve střední Evropě. Nejen o těchto tématech budou diskutovat návštěvníci šesti speciálních debat nazvaných Mluvící kino na letošním festivalu Jeden svět.

Exkluzivní debaty s mezinárodními experty a osobnostmi k vybraným tématům přináší festival letos už podruhé. "Naší specialitou je dlouhodobě to, že po každém filmu následuje debata - do Prahy na Jeden svět přijíždějí jak režiséři, tak protagonisté filmů, zveme také novináře, odborníky, lidi z neziskových organizací, aby po filmu divákům zasadili to, co právě viděli, do kontextu a odpověděli na jejich otázky. Mluvící kino vzniklo proto, že jsme některým tématům chtěli dát více prostoru a přivézt do Prahy lidi, kteří se tématu na mezinárodní úrovni dlouhodobě věnují," vysvětluje Barbora Hudečková, dramaturgyně festivalu.

Letos navíc díky snaze festivalu zpřístupnit filmy a debaty co nejširšímu publiku, včetně diváků a divaček s postižením, budou vybrané debaty tlumočeny do českého znakového jazyka. Debat se tak i díky bezbariérovému přístupu kina mohou zúčastnit opravdu všichni.

Od nástrah virtuálního světa ke klimatické změně

Šest reportéru Gazety, včetně Anny Politkovské, Anastasie Baburové a Jurije Ščekočichina, bylo od roku 2001 zavražděno v souvislosti s jejich investigativní prací. Dimitrij Muratov, bývalý šéfredaktor jednoho z mála nezávislých médii v Rusku, investigativního obdeníku "Novaja Gazeta", zažil více než dvacet let politických a sociálních změn v postsovětském Rusku. V debatě se Šimonem Pánkem, ředitelem organizace Člověk v tísni, na téma Rusko a nezávislá média podá přímé svědectví o tom, jak dělat poctivou novinařinu pod neustálým dohledem státu a potenciálním ohrožením.

Téma ohrožení provází i zbylé debaty. Ať už se jedná o práva menšin v globalizovaném světě, o kterých bude mluvit profesor práva a děkan právnické fakulty na londýnské Middlesex University Joshua Castellino. Jeho přednáška bude následovat po projekci filmu "Na jejích bedrech", jehož hlavní hrdinka Nadia Murad obdržela za svůj boj za práva jezídské menšiny utiskované tzv. Islámských státem Nobelovu cenu míru a také prestižní Sacharovovu cenu, kterou bojovníkům za lidská práva uděluje Evropský parlament. Ten se proto také zapojil do spoluorganizace Mluvícího kina jako partner Jednoho světa.

Další debaty se zaměří virtuální svět a nebezpečí, která s sebou přináší, klimatické změny a konec demokracie ve střední Evropě. Na poslední zmiňované téma bude mluvit maďarský antropolog a politik Kristóf Szombati, který se zabývá výzkumem krajně pravicové politiky a jejího napojení na politický mainstream.

Všechny debaty v rámci Mluvícího kina budou probíhat v Kině 35 v centru Prahy po skončení vybraných snímků. Mluvící kino je jedním z mnoha doprovodných programů, který festival Jeden svět nabízí. Jejich kompletní seznam najdete na webu Jednoho světa.