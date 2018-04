Jak si vybrat ideální pracovní notebook? Všímejte si těchto pěti parametrů, radí odborník

Tradičním píchačkám již odzvonilo a tradiční pracovní doba je pro mnohé dávno přežitkem. Ne, že bychom lenivěli, ale stále častěji si kancelářští zaměstnanci přizpůsobují svůj denní harmonogram i dalším potřebám. Z výzkumu společnosti Dell vyplývá, že 60 % zaměstnanců pracuje i po čase k tomu vyhrazenému a 2/3 si alespoň částečně užívají výhody práce z domova, tedy home office. Z některých se dokonce stali takzvaní digitální nomádi, kteří do kanceláře ani nezavítají.

Notebook je dnes základní pracovní nástroj a vyplatí se jeho výběru věnovat pozornost. "To co pro řidiče znamená jeho kamion, pro chirurga skalpel, to dnes pro zaměstnance v kanceláři představuje laptop. Pokud ale má být pro zaměstnance maximálně efektivní, měl by si kupující položit ty správné otázky. Někdy totiž i dobře mířená rada známého nemusí v praxi fungovat. Jemu se mohl osvědčit robustní notebook, zatímco pro vás se hodí spíše zařízení 2v1," vysvětluje Petr Zajíček. Ten radí, na co se při takovém výběru zaměřit.

Rozměry: Volba úhlopříčky displeje by se měla odvíjet především od pracovního režimu, v jakém bude notebook fungovat. Malé úhlopříčky od 11" do 13", případně modely all-in-one nabízejí velmi dobrou přenosnost a nižší váhu. Tu ocení všichni, kteří často pracují mimo kancelář nebo hodně cestují, kupříkladu letadlem. V kanceláři pak může notebook samozřejmě plnohodnotně fungovat, díky připojení k monitoru, klávesnici a myši prostřednictvím dockovací stanice. Malý displej umožní na cestách spíše jednodušší práci, ale uživatel má výhodu nízké hmotnosti a malých rozměrů. Naproti tomu modely s úhlopříčkou 14" až 15" už například umožňují vyznat se lépe ve složitých excelových tabulkách.

Právě možnost připojení k dockovací stanici by měla být u firemních notebooků - na rozdíl od těch domácích - v podstatě základní podmínkou. Přece jen, notebook bude u drtivé většiny zaměstnanců trávit podstatný čas na jejich pracovním stole, proto je komfort externího monitoru, klávesnice i myši, a snadného připojení do firemní sítě, klíčový. Bezpečnost: Celých 95 % bezpečnostních incidentů má počátek v některém koncovém zařízení firmy. Kybernetický útok může stát firmu zákazníky i zisk. Zabezpečení pomocí hesla do operačního systému již nedostačuje. Samozřejmostí by měla být podpora nástrojů pro šifrování obsahu v zařízení. Vhodné jsou také některé doplňkové zabezpečovací prvky, ať už jde o biometrické ověření nebo čipové karty.

"Proto jsme ve společnosti Dell vždy sázeli na širokou nabídku a jednotlivá zařízení jsou vytvořena tak, aby odrážela, kdo je bude v budoucnu využívat. U všech notebooků výrobce garantuje službu Next Business Day. To znamená, že pokud nastanou neočekávané potíže, technik stroj opraví, nebo vymění za jiný do druhého pracovního dne," popisuje Petr Zajíček.

Pro jednodušší orientaci Dell udává, komu jsou jednotlivá zařízení primárně určena:

Malé firmy a živnostníci potřebují základní zabezpečení, spolehlivost a cenovou dostupnost. Pro ně je vhodná především řada Dell Vostro. Ta je vybavena důležitými porty pro připojení dalších zařízení a volitelné služby Dell ProSupport nebo ProSupport Plus nabízí nepřetržitý přímý přístup k pokročilým technikům podpory. Malé firmy tak nemusejí mít vlastní IT tým.

Manažeři vyžadují lehký stroj s vysokým výkonem, který budou moci využívat například v letadle. Pro ně je primárně určena série Dell XPS, jež nabízí i nové notebooky 2v1, které fungují jako laptop i tablet. Pro kombinaci práce v kanceláři s nutností přenášet zařízení, je vhodné podívat se po nabídce notebooků Dell Latitude, které kombinují vysoký výkon a lehkou konstrukci.

Profesionálové pracující s náročnými aplikacemi hledají především maximální výkon, který jim mohou poskytnout pracovní stanice Dell Precision. Tyto špičkové stroje vyhovují nárokům, jaké na ně mají například grafici, designéři specializovaných aplikací či tvůrci animací.

Hasiči, vojáci, technici a další pracovníci v terénu se musí na svůj stroj spolehnout i v náročných podmínkách. Pro ně je určen Dell Latitude Rugged, který má obrovskou výdrž baterie, odolá prašnému prostředí i extrémním teplotám díky šasi z pevné hořčíkové slitiny a ultra-polymerovým materiálům. Navíc může být použitý i jako tablet.

Pokud hledáte nový pracovní nástroj, musíte se na něj spolehnout. Další preference se ale u každého z nás liší. Vybrat si ten správný ale nemusí být tak těžké.