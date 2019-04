Jak se studuje na Střední ScioŠkole - nejsvobodnější střední škole v Česku?

Možná vás překvapí, že existuje střední škola, kde studenti rozhodují úplně o všem: o rozvrhu, o rozpočtu i o tom, co se budou učit.

Dokážou se středoškoláci s takovou svobodou vypořádat?

V místnosti podobné velkému obývacímu pokoji sedí na gauči tři studenti a povídají si. "Spoje jsem vyhledala, vychází to dobře, ale zpátky budeme muset přestupovat v Bruselu," hlásí plavovlasá Domča. Společně s Jendou a Eliškou připravuje výlet na konferenci alternativních středních škol ve Francii. Kromě cesty a ubytování zjišťují, jaké formy spolupráce mezi školami podporuje EU a zda se do nich mohou přidat.

Zbude studentům čas na učení? Vyučování probíhá v dvoutýdenních projektových blocích. Témata vymýšlejí studenti: "Nejvíc se těším na projekt voda, kdy se půjdeme podívat do vodáren a čističek odpadu. Chceme zjistit, jaké je složení vody a jak se čistí," vysvětluje usměvavá Bára. "Tady ve škole musí člověk vyvinout iniciativu, zapojit fantazii," dodává. "Mně se zase nejvíc líbil matematický projekt," říká Vláďa. "Matika mě nikdy moc nebavila, ale tady třeba rýsujeme trojúhelníky do písku a věci probíráme hodně prakticky." "Matika je důležitá," potvrzuje Adéla. "Ale ještě důležitější je naučit se učit, poznat své silné stránky a vědět, co chci. Zkrátka dělat, co mi dává smysl."

"Všechno, co mohou udělat studenti, ať udělají studenti," je heslo ředitele Střední ScioŠkoly Filipa Dobrovolného. A snaží se ho naplňovat do důsledků. "Každý student má třikrát do roka dva týdny službu. Studenti mají na starosti takřka celý provoz školy. Odpovídají na e-maily, zvedají telefony, organizují akce, nakupují, starají se o propagaci, zejména na sociálních sítích."

Skeptika napadne, že podobné úkoly mohou středoškoláci těžko zvládnout. "Klíčové je to, že dáváme studentům skutečnou zodpovědnost," nesouhlasí průvodkyně Míša. "Když ji dostanou, snaží se mnohem víc než v systému, kde nemají na nic vliv. Prostě cítí, že ta škola je jejich."

Vše uvedené je součástí promyšlené koncepce Střední ScioŠkoly. Vše potvrzuje slova zakladatele školy Ondřeje Šteffla. Tedy že ScioŠkoly vychovávají svobodné a sebevědomé lidi pro 21. století.

