Jak prodat ojeté auto? Inzerce i bazar mají pro a proti, rozhoduje první dojem

Přestože trh s vozidly z druhé ruky prochází turbulentním vývojem, pravidla obchodu zůstávají stále stejná. Prodat auto je možné třemi způsoby a jako všude platí, že čím rychleji a snáz vše vyřídíte, tím méně peněz dostanete. Chcete-li se zvládnout celou věc sami, naplánujte ji s dlouhým předstihem, aby na kupujícího ihned nevyšly drahé investice do oprav.

Výhodou osobního prodeje přes inzerát je maximální zisk, jelikož se o utrženou cenu nemusíte dělit se zprostředkovateli. Tento postup usnadňuje internetová inzerce, již lze snadno zveřejnit i aktualizovat a má velký dosah. Inzerát pravidelně obnovujte, i kdybyste v něm nedělali žádné faktické změny. Tři měsíce staré datum zájemce odradí. Může si myslet, že jde o neprodejný ležák nebo že jste vůz už dávno prodali.

Nutnou investicí je v tomto případě čas. Samotný prodej vozu trvá déle, zejména u méně obvyklých modelů. Pakliže chce kupující nechat vůz prohlédnout v servisu, musíte si udělat čas i vy. Chování i požadavky zájemců navíc mohou být všelijaké. Na jednání či zkušební jízdu vyrážejte raději ve dvou.

Předem je třeba stanovit cenu, pod kterou nepůjdete, a obrnit se před chytáky typu "Jaké opravy mě tady v brzké době čekají? No vidíte, to byste měli ještě promítnout do ceny." Myslete na to, že cena odpovídá stáří a stavu vozu, takže není důvod ji dále snižovat kvůli jednotlivostem. Přesto je nasnadě, že osobní prodej je snazší pro technicky orientovaného jedince, který dokáže na dotazy o stavu vozu fundovaně odpovídat.

S předstihem si s kupujícím potvrďte znění smlouvy. Studovat podezřele složité slovní kličky na kapotě v den předání auta není právě prozíravé.

V této souvislosti upozorňujeme na jeden konkrétní bod. V minulosti platilo, že jakýkoli prodávající - tedy soukromý občan i autobazar - ručil za skryté vady, které se projeví do půl roku po koupi, a nesl i důkazní břemeno. Nový občanský zákoník platný od roku 2014 však už touto druhou povinností zatěžuje jen profesionály.

Příslovečný pan Novák, povoláním účetní nebo programátor, automobilu rozumět nemusí, tedy ani vědět o skrytých vadách. Pokud se vůz do půl roku porouchá a kupující bude tvrdit, že jste o závadě museli vědět, musí to prokázat znaleckým posudkem. Mějte tedy na paměti, že žádnou vadu nesmíte kupujícímu vědomě zatajit. Nepodepisujte však smlouvu, která by vás činila automaticky odpovědnými za poruchy budoucí.

Druhou možností je svěřit vůz profesionálům. A to buď plným výkupem a okamžitou výplatou, kdy vozidlo přechází do vlastnictví autobazaru, nebo formou komisního prodeje, kdy vozidlo zůstává vaše, zatímco bazar ho inzeruje a předvádí.

Komisní prodej je právně složitější, jelikož obchodník na sebe bere odpovědnost za zacházení s vaším vozem a dodatečně zjištěné nesrovnalosti se řeší velmi obtížně. Jde tedy o věc důvěry, kterou jistě snáz pojmete ke značkovému autosalonu než bazaru na loučce za vsí. Výhodou komisního prodeje je nižší provize obchodníka kolem pěti procent, jelikož peníze v neprodaném zboží držíte vy.

Kupuje-li bazar vůz ihned, nechá si z ceny 10 až 15 procent. Méně jen zcela vyjímečně, poněvadž do vozu investuje svoje peníze a navíc platí zaměstnance. Tím spíš je ovšem třeba, abyste si představu o ceně udělali předem sami, nejlépe ze soukromé inzerce nezatížené provizemi. Bazaristé potřebují koupit levně a budou na vás zkoušet všechny finty světa. Proto přijďte co nejlépe vyzbrojeni informacemi a buďte připraveni za špatnou cenu neprodávat.

V jakém stavu by se vůz měl předvádět a předávat? To se dá jednoduše přirovnat k seznamovacímu inzerátu. Nejspíše se odpovědi dočká jedinec, který je fit a budí dobrý dojem. Podmínkou seznámení však není, aby měl splacenou hypotéku.

I vůz z druhé ruky by tedy měl vypadat dobře, čistě a udržovaně. Nelitujte pár set korun za profesionální vyčištění interiéru, výměny kabinového filtru a kontroly klimatizace. Zapáchající vzduch nebo mlžící se skla dělají dojem, že je auto zanedbané. Zákazníka odradí, i kdyby mělo motor po generální opravě. Ani po mechanické stránce by nemělo dávat najevo žádné akutní problémy, třeba sjeté brzdy a pneumatiky.

Do drahých oprav či servisních úkonů ovšem neinvestujte, nevyplatí se vám to. Typický příklad je výměna rozvodového řemene motoru s příslušenstvím, která stojí podle typu deset až patnáct tisíc korun. Zákazníka na takový vůz najdete snáz, ale zdražit o kompletní cenu opravy nemůžete.

Pokud to okolnosti dovolí, je lépe prodej vozu načasovat tak, aby měl kupující čas se v klidu zabydlet a zařídit po svém. Třeba rok či 20 000 kilometrů před plánovanou výměnou rozvodů. Velkou výhodou jsou kompletní doklady o údržbě - faktury i protokoly, z nichž zájemce uvidí, jakou péči a s jakými výsledky auto dostávalo.