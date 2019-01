Jak hravě posílit empatii a zlepšit tak vztahy na pracovišti

V zaměstnání strávíme téměř třetinu svého života, je tedy zcela přirozené, že pracovní prostředí ovlivňuje celou naši osobnost a do jisté míry i životní štěstí. Klíčem ke zdravým vztahům je empatie a efektivní práce s chybou. Jak posílit tyto vlastnosti?

Tři praktické tipy prozrazuje níže Ondřej Nečas, lektor Školy improvizace.

Psychiatr a psychoanalytik Robert Waldinger z Harvardovy Univerzity je ředitelem čtyřgenerační studie o vývoji dospělých a jejich pocitech a má bezprecedentní přístup k údajům o skutečném štěstí a spokojenosti. Ve studii se ukazuje, že ani sláva, ani peníze nedělají lidi šťastnými, ale základem spokojenosti jsou otevřené a uvolněné vztahy. Ondřej Nečas k tomu doplňuje: "Vztahy pomáhají lidské rase přežít, bez vztahů a spolupráce bychom tu dávno nebyli nebo bychom byli opravdu hodně prázdní. Čím jsou otevřenější, tím jsou silnější a přidávají nám pocit sounáležitosti, životní sílu a chuť společně opravdu makat." Aby takové byly, je potřeba se umět jeden druhému empaticky přizpůsobit a určitě se neodsuzovat za chyby. To všechno se dá natrénovat.

Chyba je příležitost. "Třeba byste tento článek ani nečetli, protože byste tu nebyli, kdyby vaši rodiče někde neudělali chybu, to je důkazem toho, že chyba dává živnou půdu pro vznik něčeho nového, unikátního a my se za ní zbytečně trestáme. Nebo nás trestají ostatní. Při našich workshopech si zážitkem uvědomujeme, co nám chyby a nebo jenom strach z nich způsobuje, situaci si pojmenujeme a postupně tak přepisujeme naše zažité vzorce," popisuje lektor.

Tři praktické cvičení, jak pomocí improvizace zlepšit vztahy v práci

Špatné názvy - Na chvíli se zastavte a začněte ukazovat prstem na věci. Každý předmět kolem sebe nahlas pojmenujte: "Lampa! Květináč! Dveře!" Až vás tahle činnost přestane bavit, změňte ji. Ukazujte na předměty, ale říkejte, co ten předmět není. Když ukazujete na lampu, můžete říct "Květináč!" nebo "Dveře!", ale stejně tak "Samice žirafy!" nebo "Flotila na manévrech v jižním Pacifiku!" Půjde to ztuha, protože jsme s dospělostí ztratili schopnost vymýšlet nesmysly.

Ve třetí fázi při ukazování na předměty říkejte, jak byste chtěli, aby se daný předmět jmenoval. Lampa tak může být "Světlostojka!", "Fiflena!", ale klidně i "Dldlo". Půjde vám to lépe, než kdybyste se snažili bez předchozích cvičení, protože jste na chvíli vypnuli vnitřní cenzuru, která nám přikazuje dělat věci správně.

Trénink empatie - vyberte si v práci člověka a na chvíli se do něj zkuste vcítit. Co asi teď řeší? Jakou má náladu? Jak stráví dnešní večer? Původně herecké cvičení nám umožňuje skrze vciťování se do cizích lidí rozvíjet svojí schopnost vcítit se do svých blízkých.

Asociace - Zkuste si ve dvojici nebo ve skupině po kroužku volně asociovat. Znamená to říct nahlas první slovo, které vás napadne, když slyšíte slovo, které řekl ten před vámi. "Tramvaj - Řidič - Auto - Dálnice - Zácpa - …" Nejdůležitější je, že asociace je vždycky správná - je to vaše subjektivní reakce na podnět a nemusíte se snažit, aby byla chytrá a zajímavá. Naopak zkuste nepřemýšlet a být upřímní, i když se vám třeba slovo, které vás napadlo jako první, nelíbí. Schopnost asociovat je nám zcela přirozená a nejlépe funguje, když se vůbec nesnažíme.

Zkuste si tyto hry zahrát v pracovním týmu. I když vám to na první dobrou může připadat jako zbytečnost, ve výsledku to oceníte.

