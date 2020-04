Inspirací ke změně banky mohou být stoupající poplatky a úroky hypoték

Klienti bank chtějí šetřit čas a peníze, kamenné pobočky pro většinu z nich už při každodenní správě financí nehrají významnou roli, protože využívají Internetbanking a smartbanking. Dávají přednost komplexním službám.

Dospělý člověk se bez služeb banky neobejde. A i když odborníci tvrdí, že finanční gramotnost u nás není na potřebné úrovni a lidé mají o investování nereálné představy, klienti vědí přesně, co od své banky chtějí. Aktuální průzkum, který v České republice a na Slovensku nechala zpracovat Fio banka, přinesl zajímavé zjištění. Ukázal, že klienti své banky hodnotí většinou pozitivně, ale změna poplatků je rozčiluje. Kvůli nižším poplatkům a výhodnějším úrokům hypotéky jsou ochotni banku změnit.

"Lidé si už zvykli porovnávat nabídku bank i výši poplatků za poskytované služby, při výběru banky zohledňují šíři produktového portfolia i ceny. Fio banka dlouhodobě poskytuje srozumitelné produkty za nulové nebo nízké poplatky. I díky této férové cenové politice jsme ke konci března 2020 měli přes jeden milion klientů a jsme tak největší mladou bankou působící na českém trhu, a to nejen co do velikosti klientské základny, ale i výše bilanční sumy," říká Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.

Jak nakládáme s penězi?

V rámci českého průzkumu se 69,2 procenta dotázaných vyjádřilo, že využívají služeb pouze jedné banky, 19,5 procenta respondentů využívá dvě banky současně. Tři a více bank přiznalo 5,8 procenta účastníků průzkumu.

Běžný účet využívají prakticky všichni dotazovaní, následuje kreditní karta, kterou uvedlo 46 procent, a spořicí účet, který vlastní 30 procent respondentů. To, že Češi rádi využívají úvěrové produkty, potvrzují další čísla. Povolené přečerpání běžného účtu uvedlo 18,8 procenta, spotřební úvěr 8,7 procenta a hypotéku 10,4 procenta respondentů. Ve srovnání se Slovenskem se ale čeští klienti zadlužují méně. Podle průzkumu udává povolené přečerpání účtu 29,4 procenta oslovených Slováků, spotřební úvěr 20,1 procenta a hypotéku 21,1 procenta účastníků průzkumu.

Správa přes internet je běžná

Nejvíce oslovených Čechů, konkrétně 67,3 procenta, uvádí, že chce šetřit čas a peníze, a proto využívá pro běžné transakce výlučně internetbanking nebo aplikaci v mobilu. Tradiční způsob, tedy návštěvu pobočky, preferuje už jen necelá třetina respondentů.

Fakt, že klienti nechtějí ztrácet čas na pobočce při vyřizování běžných operací, potvrzuje i Jan Bláha. Vývoj internetbankingu i smartbankingu podle něj skutečně směřuje k tomu, aby klient mohl vyřešit bez návštěvy pobočky téměř vše.

"Pro komfortnější správu peněz v mobilu jsme nedávno na trh uvedli novou generaci aplikace Smartbanking s novým vzhledem a funkcemi. Mezi ty nejzajímavější patří tmavý režim aplikace, možnost přihlášení a autorizace otiskem prstu či pohledem na telefon nebo možnost potvrzení on‑line plateb kartou," uvádí Jan Bláha. "Ze zkušeností však víme, že pobočky jsou pro mnohé klienty stále důležité, ať už jde o nakládání s hotovostí, dojednávání složitějších produktů, jako je hypotéka či investování, o prvotní styk s bankou, nebo prostě o dobrý pocit, že ‚moje‘ banka skutečně existuje a já v případě potřeby vím, kam mám zajít. Fio banka má v tomto směru výhodu,

je unikátní kombinací on‑line nízkonákladové banky a široké sítě 85 poboček po celé republice," přibližuje schopnost Fio banky uspokojit požadavky klientů její obchodní ředitel.

Spokojení zákazníci se vracejí. A určitě to platí i o klientech bank. Průzkum ukázal, že Češi ke svým bankéřům nejsou příliš kritičtí. To, že mají se svou bankou převážně velmi dobrou zkušenost, uvedlo 37,7 procenta, hodnocení vynikající si vysloužila banka od 29,4 procenta dotázaných. Až na třetím místě lidé uvedli, že mají dobrou zkušenost se svou bankou (26,5 procenta). Minoritní část dotazovaných se vyjádřila, že má se svou bankou zkušenost špatnou.

Co rozhoduje při změně banky?

Celkem 44,1 procenta českých respondentů, kteří se daného průzkumu zúčastnili, se v poplatcích své banky většinou orientuje, avšak velká část z nich - 18,8 procenta - uvádí, že by uvítali jednodušší ceník své banky. A bez překvapení. Služby své banky bez poplatků přitom využívá asi jen pětina respondentů. Zbytek za bankovní služby platí. Celých 39,3 procenta českých respondentů považuje za hlavní důvod pro změnu banky výši jednotlivých poplatků. O něco méně důležitým faktorem změny banky je samotná cena za vedení účtu, kterou uvedlo 31,9 procenta z nich.

"Výzkum potvrzuje, že klienti jsou na bankovní poplatky velmi citliví. Fio banka nabízí běžné bankovní služby zdarma již od svého vzniku a stále přidává nové. Například nedávno jsme díky neomezenému počtu výběrů z Fio bankomatů zdarma opět zvýhodnili naše služby. Horkou novinkou jsou dva výběry měsíčně zdarma z kteréhokoliv bankomatu na světě. Vloni na jaře jsme našim klientům umožnili zdarma posílat SEPA platby, koncem roku 2019 jsme zavedli bezplatné okamžité platby," vysvětluje Jan Bláha.

Poskytování běžných bankovních služeb bez poplatků je dlouhodobou strategií této ryze české banky, která klade velký důraz na nízké provozní náklady a maximální automatizaci. Právě tato efektivita jí umožňuje poskytovat služby za nulové nebo velmi nízké poplatky. "Efektivně a vlastními silami si vyvíjíme vlastní bankovní systém, což nám umožňuje pružně reagovat a inovovat služby podle požadavků zákazníků či světových trendů. Hlavním zdrojem našich výnosů tak nejsou poplatky, ale rozdíl mezi přijatými úroky z úvěru a vyplacenými úroky na vkladech," zdůrazňuje Jan Bláha.

Hypotéky vybíráme podle úrokové sazby i poplatků

Vlastní bydlení si většina lidí zabezpečuje koupí bytu, kterou financují hypotékou. Tehdy asi nejvíce porovnávají, i s pomocí hypotečního specialisty, nabídky jednotlivých bank, aby dosáhli co nejvýhodnějších podmínek a zároveň i přiměřené měsíční splátky. Průzkum potvrdil, že výhodnější úroková sazba nové banky je největší benefit v případě, kdy klient mění banku. Druhý nejčastější benefit pro klienty představuje možnost odpustit sankce za předčasné splacení hypotéky.

"Fio banka se snaží nabízet konkurenceschopné sazby. Naše hypotéka je bez poplatků za poskytnutí úvěru, vedení běžného i úvěrového účtu, rezervaci prostředků i čerpání úvěru. Velmi atraktivní je možnost jakýchkoliv mimořádných splátek hypotéky zdarma," vyjmenovává přednosti Fio banky Jan Bláha. Banka nabízí i variantu bezúročné hypotéky do výše vkladu na hypospořicím účtu.

Průzkumu Jak by měla vypadat banka se zúčastnilo 1024 respondentů ve věku od 16 do 65 let, z toho 517 v České republice a 507 na Slovensku, zastoupení krajů bylo rovnoměrné. Majoritní část respondentů v obou zemích tvořili lidé pracující na plný úvazek.