Jsou to výjimeční lidé, nedémonizujte je, zastal se migrantů Richard Gere

Loď Ocean Viking, kterou provozují Lékaři bez hranic společně s charitou SOS Méditerranée, vzala v neděli ve Středozemním moři na palubu dalších 81 migrantů, takže jich už celkem převáží 251. Podle agentury AP není jasné, kde a kdy se budou moci běženci vylodit.

Třetí den, třetí záchranná akce humanitární lodě Ocean Viking. V pátek vzala posádka na palubu 85 migrantů, v sobotu stejný počet, přičemž se převážně jednalo o lidi ze Senegalu, Mali, Pobřeží slonoviny a Súdánu. V neděli podle vyjádření Lékařů bez hranic zachránila migranty z gumového plavidla "nezpůsobilého k plavbě na moři". Nalezla je v mezinárodních vodách u Libye.

Jaký bude další osud těchto běženců není jasné, stejně jako je tomu u 160 Afričanů, které od soboty veze plavidlo španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms. Itálie i Malta, které jsou libyjským břehům nejblíže, odmítají od loňska otevřít své přístavy lodím nevládních organizací s migranty, dokud se ostatní členové Evropské unie nedohodnou na jejich převzetí.

Malta nicméně posádce na lodi Proactiva Open Arms vzkázala, že by umožnila vylodění 39 migrantů, které zachránila v sobotu, protože se plavili v zóně záchranných operací ostrovního státu. Zbylých 121 osob, které byly na palubě už předtím, přijmout nehodlá.

"Nemůžeme evakuovat 39 lidí a ostatním říct, že musí zůstat," reagoval šéf organizace Proactiva Open Arms Óscar Camps. Maltská nabídka podle něj na lodi, která už více než týden čeká na povolení zakotvit, zvýšila napětí.

Tuto loď v pátek navštívil americký herec Richard Gere, který vyzval italskou vládu, aby přestala "démonizovat lidi" a místo toho pomohla migrantům, kteří na španělské lodi uvázli. "Jsou to výjimeční lidé, jsou tak silní, prošli si takovým peklem," prohlásil Gere, který dovezl běžencům na plavidle Open Arms vodu a jídlo. "Jejich cesta z rodné země do Libye a co si museli vytrpět… zejména ženy… ženy byly znásilněny, často i několikrát. Muže mučili ve vězení, také často několikrát," upozornil.