Zprávy

Hitler zmizel, Breivik se inspiroval. Cenzura může měnit svět zábavy v bizarní frašku

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Hry odjakživa provokují. Ať už násilím, explicitní sexualitou nebo politickými tématy. Jenže co se jedné zemi zdá jako umělecký záměr, jiná smaže, zakáže nebo přepíše. Cenzura ve videohrách má dlouhou a často bizarní historii. Od "nepojmenovaného" Hitlera bez knírku až po nahotu zakrytou lens flarem.
Krotitelé bossů - cenzura ve hrách | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Cenzura ve hrách má mnoho podob. Někdy jde o státní zásahy, jako v Číně, kde tvůrci museli přepsat hratelnost a místo zabíjení bossů nechali postavy "omdlít vyčerpáním", protože jejich likvidací byla část veřejnosti pohoršena. Jindy je za tím čistě politika - třeba když byla zakázána hra jen proto, že na mapě existoval samostatný Tchaj-wan. Reakce Číny na takovou "provokaci" byla nekompromisní. Hra se zakazuje, a kdo si ji stáhl, musí ji okamžitě smazat.

Samostatnou kapitolou je Německo, které desítky let potíralo jakékoliv explicitní násilí a nacistické symboly v kultuře. Hitlerovi v kultovním Wolfensteinovi zmizel knírek a byl přejmenován na pouhého "kancléře", hákové kříže nahradily kříže pouze železné a hrdinou likvidované německé ovčáky nahradily zmutované krysy. Do debaty o násilí ve hrách ale výrazně zasáhly i reálné tragédie - norský terorista Anders Breivik například u soudu přiznal, že se na masakr v roce 2011 na ostrově Utøya připravoval ve hře Call of Duty: Modern Warfare 2.

Do světa herní cenzury ale vstupují i korporace. Visa a Mastercard v roce 2025 donutily platformy Steam a itch.io mazat tituly s nahotou či LGBT obsahem, jinak by jim přestaly zprostředkovávat platby. Herní vývojáři tak najednou čelili finanční cenzuře, která neměla nic společného s ochranou hráčů, ale spíš s reputačním pojištěním velkých firem, protože Visa ani Mastercard už nechtěly opakovat průšvih s Pornhubem z roku 2020.

Někdy jsou výsledky cenzury ale vyloženě směšné. Ve hře Devil May Cry 5 vývojáři překryli polonahý zadek ženské postavy světelným zábleskem, který působil, jako by měl daný moment naopak vyzdvihnout. V Metal Gear Solid nahradilo mučení elektrošoky "lechtání" a v evropské verzi South Parku, který se cenzuře postavil vskutku bravurně a s nadhledem, tak místo zakázaných scén svítila hráči před očima jen obrazovka s hvězdičkami EU a popisem, co právě nevidíte a vidět byste mohli, kdybyste nebyli v EU.

 
Mohlo by vás zajímat

Obsadili jsme další vesnici v Dněpropetrovské oblasti, oznámilo Rusko

Obsadili jsme další vesnici v Dněpropetrovské oblasti, oznámilo Rusko

"Největší hrdina mladé generace," truchlí Trump. Kdo je zavražděný aktivista Kirk?

"Největší hrdina mladé generace," truchlí Trump. Kdo je zavražděný aktivista Kirk?
13 fotografií

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump
13 fotografií

Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý

Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý
14:01
Aktuálně.cz Obsah Krotitelé bossů videohra hry cenzura USA Čína Německo visa Mastercard erotika

Právě se děje

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Postřeh: Proč autoritáři sílí?

Aktualizováno před 58 minutami
Obsadili jsme další vesnici v Dněpropetrovské oblasti, oznámilo Rusko

ŽIVĚ
Obsadili jsme další vesnici v Dněpropetrovské oblasti, oznámilo Rusko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Formule na silnici? Frajeřina i nehorázný risk. Část návěsu se může změnit v gilotinu
1:34

Formule na silnici? Frajeřina i nehorázný risk. Část návěsu se může změnit v gilotinu

Závodní formule byla stvořena pro okruh, ne pro české silnice. A následky mohou být vážné.
před 1 hodinou
Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác

Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác

Návštěvníci budou moci obdivovat sklo, porcelán, šperky, módu i produktový a interiérový design, který doplní tvorba akcentující udržitelnost.
před 1 hodinou

"Největší hrdina mladé generace," truchlí Trump. Kdo je zavražděný aktivista Kirk?

"Největší hrdina mladé generace," truchlí Trump. Kdo je zavražděný aktivista Kirk?
Prohlédnout si 13 fotografií
První dáma Melania Trumpová po zabití Charlieho Kirka vyzvala k soucitu. "Charlieho děti budou vychovávány s příběhy místo vzpomínek, s fotografiemi místo smíchu a s tichem tam, kde by se měl ozývat hlas jejich otce," uvedla první dáma v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Prezident Trump nařídil spustit státní vlajky na půl žerdi do neděle na Kirkovu počest.
před 1 hodinou

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump

Smrt aktivisty Kirka otřásla i Bílým domem. Byl legendou a srdcem mládeže, řekl Trump
Prohlédnout si 13 fotografií
První dáma Melania Trumpová po zabití Charlieho Kirka vyzvala k soucitu. "Charlieho děti budou vychovávány s příběhy místo vzpomínek, s fotografiemi místo smíchu a s tichem tam, kde by se měl ozývat hlas jejich otce," uvedla první dáma v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Prezident Trump nařídil spustit státní vlajky na půl žerdi do neděle na Kirkovu počest.
před 1 hodinou
Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý
14:01

Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý

"Začíná to vypadat jako krize celkového systému - v politice, společnosti, ekonomice. Souvisí to spolu," říká Ondřej Černý.
Další zprávy