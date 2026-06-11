Herní léto odstartovalo lavinou oznámení. Jedna věc však fanouškům chyběla

Summer Game Fest, XBOX Games Showcase, PC Gaming Show i další prezentace přinesly desítky nových her. Krotitelé bossů proto tentokrát probrali to nejzajímavější z herního maratonu posledních dní. Řeč byla o Star Wars, návratu Halo, novém Metru, vesmírném RPG od veteránů BioWare i o tom, proč letošní sezona oznámení sice nabídla spoustu zajímavých her, ale jen málo skutečných překvapení.
Letošní červen znovu připomněl dobu slavné E3. Během několika dní se na hráče sesypaly desítky trailerů, gameplay ukázek i nových oznámení. XBOX Games Showcase, Summer Game Fest nebo PC Gaming Show nabídly jednu očekávanou hru za druhou a pro fanoušky bylo téměř nemožné všechno vstřebat. Přesto se mezi záplavou známých značek našlo několik titulů, které dokázaly zaujmout víc než ostatní.
Svůj díl pozornosti si získaly především hry ze světa Star Wars. Zatímco letošní Star Wars Day fanouškům mnoho novinek nepřinesl, začátek června už byl pro fanoušky předaleké galaxie přívětivější. Tahovka Star Wars Zero Company inspirovaná sérií XCOM vypadá velmi slibně, stejně tak návrat závodních kluzáků ve Star Wars Racers. Obě hry ukázaly, že se vývojáři ve světě Star Wars nebojí experimentovat s různými žánry, i když hráči stále netrpělivě čekají především na další velkou Jedi hru nebo remake Knights of the Old Republic.
Silnou sestavu předvedl také Xbox. Nové Gears of War připomnělo éru Xboxu 360 a ukázalo brutální akci, která kdysi definovala celou značku. Nadšení vzbudilo i nové Fable, které si podle všeho zachovává typický britský humor a pohádkový fantasy svět. Fanoušky strategií potěšil Stronghold 4, návrat Company of Heroes nebo první ukázky z připravovaného Total War: Warhammer 40000. Právě ten by mohl být jedním z největších strategických titulů příštích let.
Mezi nejzajímavější novinky ale patřily i úplně jiné projekty. Metro 2039 se vrací k temným tunelům moskevského metra a opouští otevřenější styl z posledního dílu. Pozornost vzbudilo také vesmírné RPG Exodus od bývalých vývojářů BioWare, které na první pohled připomíná duchovního nástupce Mass Effectu. Fanoušci hororů se dočkají Alien Isolation 2, zatímco příznivci příběhových adventur po letech konečně dostanou The Wolf Among Us 2. Nechyběl ani remake Resident Evil Code: Veronica nebo tajemně působící 1666 Amsterdam od tvůrce původních Assassin’s Creedů.
Přes množství oznámení se ale mezi fanoušky opakovala jedna myšlenka. Letos sice bylo co hrát a na co se těšit, skutečných „wow momentů“ však příliš nepřišlo. Mnoho prezentací stálo na remacích, pokračováních a známých značkách. A tak zatímco fanoušci Halo, Resident Evilu nebo Final Fantasy mají důvod k radosti, jiní stále čekají na své vysněné návraty. A právě to možná nejlépe vystihuje letošní videoherní sezonu – spousta kvalitních her, ale jen málo oznámení, která by dokázala skutečně vyrazit dech.