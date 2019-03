Guaidó vyhlásil ve Venezuele stav nouze a vyzval k další demonstraci

Venezuelský parlament ovládaný opozicí vyhlásil v zemi stav nouze kvůli rozsáhlým výpadkům elektřiny, které ve čtvrtek postihly celou zemi a v některých regionech trvají dosud. Poslanci schválili příslušný dekret šéfa parlamentu Juana Guaidóa, kterého od ledna uznalo na 60 zemí prozatímním prezidentem s tím, že má obnovit v zemi demokracii a uspořádat svobodné volby. Guaidó dnes také svolal na úterý další demonstraci za odstoupení autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

"V mnoha městech jsme zaznamenali rabování, v zemi umírají nevinné děti, ve Venezuele není normální situace," uvedl Guaidó na mimořádném zasedání parlamentu. Kvůli výpadkům energie jsou už několik dní v zemi uzavřeny školy a obchody, přerušeny jsou v řadě regionů i dodávky vody. Výpadky energie ještě zhoršily hlubokou ekonomickou krizi, v níž je nedostatek potravin a léků. Podle opozice kvůli výpadkům elektřiny zemřely nejméně dvě desítky lidí, včetně 15 pacientů docházejících na dialýzu a několika novorozenců. Madurova vláda tyto zprávy odmítla jako nepravdivé.

"Vyhlašujeme nouzový stav jako variantu výjimečného stavu, a to na celém území státu kvůli kalamitní situaci, kterou způsobilo přerušení dodávek elektřiny a která vážně ohrožuje bezpečnost země a občanů," uvádí se v Guaidóově dekretu. Stav nouze má platit 30 dní a může být prodloužen.

Opoziční deník El Nacional dnes napsal, že podle ústavy tento stav předpokládá, že bezpečnostní složky státu mají plnit pokyny úřadujícího prezidenta. Právě podpora armády je pro změnu režimu klíčová, opozici se jí ale zatím nepodařilo dostat na svou stranu, ač několik stovek vojáků od února uteklo do Kolumbie a uznala za prezidenta Guaidóa.

Dokument mimo jiné vyzývá armádu, aby chránila energetická zařízení i zaměstnance státní energetické firmy Corpolec. Zdravotnickým střediskům má v péči o pacienty pomoci soukromý sektor. Dekret rovněž nařizuje okamžité zastavení dodávek ropy i jejích derivátů na Kubu, kam socialistická vláda stejně jako do dalších spřízněných zemí regionu už řadu let posílá ropu za zvýhodněné ceny.

Guaidó se prohlásil prezidentem 23. ledna z pozice předsedy parlamentu poté, co poslanci neuznali za legitimní nový Madurův prezidentský mandát vzešlý z nesvobodných voleb. Od ledna se konala řada demonstrací proti vládě i za vpuštění humanitární pomoci do země, ta čeká u hranic v Kolumbii a Brazílii a Madurova vláda ji nechce do země pustit, protože ji označuje za americkou intervenci. Také za výpadkem proudu podle Madura stojí USA a jejich snaha ho svrhnout. Podle expertů a opozice je ale masový výpadek energie důsledkem špatné hospodářské politiky vlády.

"Zítra ve tři odpoledne (20:00 SEČ) celá Venezuela do ulic. Všichni víme, kde je jádro problému. Musíme zůstat jednotní a Venezuela se tak brzy zbaví uzurpátora moci," prohlásil dnes Guaidó s odkazem na Madura.