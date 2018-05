Generálské frčky z vojáků hrdiny nedělají, kritizuje poměry v povyšování válečných veteránů historik

před 11 hodinami

Mají být váleční veteráni z druhé světové války, kteří se jako prostí vojíni či poddůstojníci vyznamenali v boji, povyšováni do hodnosti generálů? Historik Miroslav Brož, který se osobně znal s většinou hrdinů z východní fronty, se domnívá, že ne.

Aktulálně.cz: Je to tak trochu paradox. Celý svůj život dokumentujete a píšete o hrdinství Čechoslováků z východní fronty, vyvracíte nejrůznější legendy či lži o nich a teď najednou kritizujete jejich povyšování do generálských hodností. Jak tomu rozumět?

Miroslav Brož: Nezaměňujte, prosím, dvě naprosto odlišné věci - povyšování do vyšších a tedy i generálských hodností lidí, kteří to na frontě nedotáhli dál než na četaře, s udělováním řádů a medailí.

S povyšováním četařů na generály jen proto, že ti, kteří v boji proti nacismu něco znamenali, už nežijí, zásadně nesouhlasím. Správné a ve světě obvyklé je to, aby byli tito lidé ku příležitosti významných výročí vyznamenáváni. Byť byli v letech druhé světové války "jen" řadovými vojáky.

Postupně tak díky tomuto zlozvyku dosáhli stejných hodností jako jejich váleční velitelé, kteří už v té době něco znamenali. Na rozdíl od těchto jejich vojínů. Vůči válečným důstojníkům a osobnostem jako byli například František Fajtl, František Peřina, Tomáš Sedláček anebo Otakar Jaroš je to velmi nespravedlivé. Dnes mají dokonce tito někdejší vojíni vyšší hodnosti než hrdina bitvy o Sokolovo kapitán in memoriam Jaroš. To vám připadá normální a k Jarošovi spravedlivé? Snižujeme tím význam těchto osobností české historie a boje proti nacismu.

A jak by to tedy mělo být? Jaká pravidla platí jinde?

Odpovím příkladem. U příležitosti sedmdesátého výročí vylodění spojenců v Normandii poděkovala britská královna Alžběta II. před čtyřmi lety na pláži Omaha několika americkým, britským či francouzským veteránům v hodnostech seržantů. A bylo přitom patrné, že na tyto své válečné hodnosti jsou jaksepatří hrdi. Tedy žádní generálové, ale poddůstojníci.

Těmto poddůstojníkům vzdávali přitom čest už zdaleka - při pohledu na jejich válečná vyznamenání za chrabrost v boji - i současní generálové a admirálové NATO.

Úcta k válečným hrdinům nespočívá tedy v hodnostech, jak si v Česku mnozí myslí a proto se také dožadují stále vyšších hodností, při vší obrovské úctě k nim. A povyšování se dožadují hlavně proto, že politici jim v tom bez znalosti věci chybně vyhovují. Vlastně k tomuto zlozvyku vojáky druhé světové války vychovali a oni si na tento svůj nárok na vysoké hodnosti, jichž by jinak většina z nich nikdy nedosáhla, zvykli.

Vychovali? Jak to myslíte?

Nepořádek v tom vznikl v devadesátých letech minulého po pádu komunismu. Všichni válečný veteráni obdrželi blanket, aby v něm sdělili jakou mají hodnost a zda chtějí být povýšeni. Povýšeni chtěli být téměř všichni, ztratili soudnost. A tak se to rozjelo. Vyšších hodností se navíc dožadovali lidé, kteří nebyli za socialismu nijak perzekvováni. Už tehdy byli oceněni nejvyšším vyznamenáním - Řádem Rudé hvězdy či Řád Rudé zástavy. Společnost si válečných veteránů i tehdy vážila, ale do generálských hodností byli povyšování jen výjimečně. Velmi mě mrzí, že někteří z nich pak vystupovali po pádu kumunismu jako bojovníci proti komunismu.

Avšak vojáci ze západní fronty jako kdyby neexistovali.

To je pravda. Jde ale o jinou kapitolu. Držme se proto je problému neuváženého povyšování válečných hrdinů. Nevidím jediný důvod, aby voják, který skončil válku jako četař či podporučík se třemi válečnými kříži… to neznamená, že by si ho nikdo nevážil

Dokud žil hrdina od Tobruku generál (Karel) Klapálek, tak se stýkal s desátníky a četaři, kteří s ním byli na Středním východě a pak i v Sovětském svazu. A nikdy to těmto veteránům nevadilo. I svobodník či desátník byl na svou hodnost pyšný. Podstatné pro ně bylo, že je přijal jejich válečný velitel - armádní generál, jehož si bez ohledu na rozdíl v hodnostech vážili. A cenili by si Klapálka i kdyby byl degradován na vojína.

U nás je tradice, že při různých výročích povyšujeme na generály. Jenomže druhoválečných veteránů žije už jen pár set a tak se zkrátka ti generálové mezi nimi hledají a povyšují. Není to dobrá praxe či tradice, kterou jsme tu rozvinuli. Víte… z důstojníků, který končil válku v hodnosti nadporučíka či kapitána už dnes nikdo nežije. O významnější válečné veterány je stále větší nouze. Takže je svým způsobem nespravedlivým povyšováním vyrábíme i když po tom ti vojáci nijak zvlášť neprahou. Ale ne proto, že se vynikli nad jiné v bojích, ale do československého armádního sboru vstoupili až v posledních měsících války.

Pokud jde ale o po válce perzekvované západní československé letce, tak ti si snad povýšení zasluhují. Pokud by je totiž nevěznili, nedonutili k emigraci či nevyhodili z armády, tak by generálských hodností určitě někteří z nich dosáhli.

Někteří určitě. Nemělo by to ale znamenat, že ze všech Čechů, kteří sloužili v britském Královském vojenském letectvu uděláme plukovníky. A říkám to s velkou pokorou a obdivem k tomu, čím si tito lidé prošli.

Například válečným křížem sedmkrát vyznamenaný Arnošt Steiner zemřel jako podplukovník v záloze. Po válce demobilizoval a nikdy mu nevadilo, že vojáci, jimž na frontě velel zůstali v armádě, kde to někteří z nich dotáhli až na generály. Lidé si ho vážili i jako pouhého podplukovníka a on se nikdy povýšení nedožadoval.

Možná se do vás teď opřou kvůli vaší kritice lidé, jichž jste se celý život zastával.

Píšu o nich a zastávám se jich celý život. Proto se například skláním před statečným vojákem Michalem Demjanem, který si prošel celou válku už od bitvy od Sokolova. Za hrdinství dostal i válečný kříž. Nikdy se - na rozdíl od mnohých - žádného povýšení nedožadoval. Až do nedávna byl poddůstojníkem a teprve letos ho povýšili na poručíka. A věřte, že pokud by se o to pral, byl by dnes jako vězeň gulagu a pak sokolovák (žijí už jen čtyři - pozn. red.) rovněž on plukovníkem či generálem. A zasloužil by si to. Bojoval od prvních dnů nasazení Čechoslováků až do samého konce války. Jeho "smůla" je, že neměl nikdy ostré lokty. Neprahl ani po hodnostech.

Michal mi vždy říkal: "Já žádné frčky nepotřebuji, jsou mi lhostejné. Důležité pro mě je, že jsem si vyřídil účty s nacisty a tím to pro mě zhaslo." A takových byli po válce desítky, třeba i zmíněný Arnošt Steiner. Hodnost ještě nedělá z člověka hrdinu.

Šéf odboru pro veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík si před časem v nadsázce posteskl: Příští generace se budou možná učit, že třetího muže nacistické říše smrtelně zranili dva parašutisté - generálové Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem.

Tak daleko to doufám nedojde. Jinak to ovšem přesně vystihuje, to co se už nějakou dobu v oceňování druhoválečných hrdinů už léta děje a proti čemuž nejenom já stejně tak dlouho marně protestuji.