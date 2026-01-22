Přeskočit na obsah
Zahraničí

Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice

Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice
Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice
Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice
Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice
Zkáza na pobřeží: bouře Harry bičuje promenády, lodě a celé ulice
Vlny bičují pevnost Ricasoli u vstupu do Velkého přístavu ve Vallettě na Maltě.
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Bouře Harry zuří ve Středomoří, vlny bičují pobřeží, pevnosti a promenády na Maltě i ve Španělsku, jachty končí vyplavené na břehu, stromy padají na silnice a voda zaplavuje ulice. Lidé sledují divoké moře, bojují s větrem a odstraňují trosky, zatímco úřady varují před rizikem vylití řek a radí přesun do vyšších pater. Chaos, síla živlů a dramatické obrazy přímo z místa dění.

Prohlédnout 12 fotografií
Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád
Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád
Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád

ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel

Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.

