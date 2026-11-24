Zima už klepe na dveře a tentokrát nezůstane jen na horách. Sněhový poprašek pokryl auta, chodníky i zahrady, na Šumavě dnes naměřili minus 17 stupňů a horská střediska spustila sněžná děla. Řidiče čekají kluzké silnice, chodce zasněžené chodníky. A mráz jen tak nepoleví.
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„Kolaboranti k likvidaci.“ Na sítích koluje podivný seznam, obsahuje i známá jména
Seznam lidí označovaných za kolaboranty vyvolal rozruch na sociálních sítích, zejména v prostředí komentátorů a osobností, které kritizují českou podporu Ukrajiny. Dostali se do něj třeba někteří politici či komentátoři. Ostře na něj reagovali mimo jiné videoherní vývojář Daniel Vávra a bývalá novinářka a někdejší členka Rady ČTK Angelika Bazalová.
Tvrdá rána čínským ambicím. Evropská unie bude omezovat počty prodaných aut
Evropskou unii dlouho zajímaly jen elektromobily vyráběné v Číně, na něž uvalila vyšší cla. Jenže čínské automobilky našly v pravidlech pořádnou díru a místo levných elektroaut zaplavily evropské země plug-in hybridy. S tím by ale měl být už za pár dnů konec, EU totiž připravuje zavedení dovozních kvót. Nebudou platit jen pro auta z Číny.
Jak spát, když posíláte lidi na smrt? Reznikov řekl, jak použít ruskou zbraň
Když před téměř pěti lety začala krvavá válka na Ukrajině, byl u toho jako klíčový muž bránící se země Oleksij Reznikov. Ten v pořadu Spotlight líčí aktuální stav vyjednávání o míru, popisuje ale také začátek války a jednání s Rusy. Promluvil ovšem i o negativních jevech, které boje doprovázejí: takzvané busifikaci, kanónenfutru i o hrozivých scénách, které na vlastní oči viděl.
Pád z 300 metrů a exploze. Katastrofa hokejistů Chomutova zůstává dodnes záhadou
Je to jedna z nejtragičtějších nehod československého letectví před rokem 1960. Při pádu Iljušinu Il-12 zahynulo nedaleko švýcarského Curychu všech 23 lidí na palubě. Od katastrofy uplynulo právě dnes sedmdesát let.
ŽIVĚ Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku, podle Moskvy zasáhlo i nákladní loď
Ruské ozbrojené síly v noci na dnešek útočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a zasáhly také nákladní loď v Černém moři jihozápadně od ukrajinské Oděsy. Dnes ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti byla cílem ruského útoku elektrická stanice, která podle Moskvy zásobovala energií zbrojní průmysl.