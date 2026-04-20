Zbraně jako zábavný spektákl: lobby majitelů zbraní v USA ukazuje svůj vliv

Tisíce lidí, stovky stánků a svět, kde se zbraně neukrývají, ale vystavují na odiv. Výroční setkání National Rifle Association v Houstonu, jedné z nejvlivnějších amerických organizací prosazujících právo na držení zbraní, spojuje byznys, politiku i show. Mezi vážnými debatami o svobodě držet zbraně tu ale nechybí ani bizarní scény, které posouvají hranici toho, co je ještě veletrh a co show.
Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik. Mezi stanicemi Zličín a Hloubětín metro jezdí.
Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, jejíž rozčtvrcené tělo policie loni v září nalezla ve fázi rozkladu v kufru jeho opuštěného auta, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení prokurátorů v Los Angeles.
České horolezectví si připomíná smutné výročí. Před sedmnácti lety vyhasl na obávané Annapurně život Martina Minaříka, možná až příliš odvážného muže, který během předchozích deseti let dokázal zdolat v Himálaji sedm osmitisícových vrcholů. Zvládl i osmý, dolů už se ale nevrátil. Jeho tělo se nikdy nenašlo.
Česko-německý podnikatel v cestovním ruchu a bývalý český senátor Václav Fischer nemá podle ředitele společnosti Dertour Christopha Debuse šanci provozovat v Německu nové aerolinky pod jménem Fischer Air.
Fotbalisté Zbrojovky Brno se po třech letech vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po dnešní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem.