Zbohatl na kabelech, teď financuje obří Pannu Marii. Z polské vesnice má být poutní magnet

V polské vesnici Konotopie s pouhými několika desítkami obyvatel vyrůstá monument, který nemá v Evropě obdoby. Více než 55 metrů vysokou sochu Panny Marie financuje jeden z nejbohatších Poláků Roman Karkosik. Stavba za miliony eur vzniká jako soukromý projev víry, ale už nyní přitahuje tisíce zvědavců i kritiku.
Na první pohled je Konotopie nenápadnou vesnicí u města Chojnice v severním Polsku. Brzy se ale může stát novým poutním místem. Nad okolní krajinou totiž vyrůstá nejvyšší socha Panny Marie v Evropě, která po dokončení dosáhne výšky přes 55 metrů. Slavnostní odhalení je plánováno na 15. srpna 2026, na svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Monument nevzniká z veřejných peněz ani z církevní sbírky. Celý projekt financuje polský miliardář Roman Karkosik, který patří mezi nejbohatší podnikatele v zemi.
Miliardář, který zbohatl na kabelech a mědi
Sedmdesátiletý Roman Karkosik vybudoval své jmění po pádu komunismu. Začínal obchodem s průmyslovými podniky a postupně vytvořil skupinu firem zaměřených na výrobu kabelů, měděných výrobků, oceli a dalších průmyslových materiálů. Jeho majetek je odhadován na miliardy zlotých a dlouhodobě se objevuje v žebříčcích nejbohatších Poláků.
Podle lidí z okolí nejde o podnikatelský projekt ani turistickou atrakci, ale o osobní projev víry Romana Karkosika a jeho manželky Grażyny. Stavbu financují ze soukromých prostředků.
Stavba začala loni na jaře
Práce byly zahájeny v březnu 2025 na pozemku, který miliardář vlastní. Socha je budována z železobetonu a ocelové konstrukce. Samotná postava Panny Marie měří přibližně 40 metrů, dalších 15 metrů přidává podstavec ve tvaru koruny. Celková výška je 55,6 metru, což z ní udělá nejvyšší sochu Panny Marie v Evropě a jednu z nejvyšších na světě.
Nová dominanta i konkurence slavného Ježíše
Polsko už má jednu světově známou náboženskou dominantu, monument Krista Krále ve Świebodzinu s výškou 52,5 metru, který byl po dokončení v roce 2010 nejvyšší sochou Ježíše na světě. Nová Panna Maria bude ještě o tři metry vyšší a podle místních by mohla přilákat desetitisíce poutníků i turistů ročně.
Polské sochy sbírají rekordy v metrech, ale brazilské Rio de Janeiro ukazuje, že jen samotná výška nestačí. Kristus Spasitel není slavný jen díky své výšce 38 metrů, ale především díky úchvatnému místu, odkud shlíží na celé město a záliv.
Ne všichni místní ale sdílejí z nové sochy nadšení. Kritici upozorňují, že obří monument změní ráz venkovské krajiny a stane se spíše turistickou atrakcí než duchovním symbolem. Obyvatelé Konotopie naopak doufají, že příliv návštěvníků pomůže oživit region a přinese prosperitu a nová pracovní místa.
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