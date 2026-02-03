Zamrznou někdy Niagarské vodopády? Mráz je proměnil v pohádkovou scénu

Niagarské vodopády se proměnily v ledové divadlo. Mráz pokryl skály i zábradlí vyhlídky, proud vody mizí pod krustou ledu a mlha se mění v třpytivou tříšť. Turisté z celého světa vzdorují mrazu, aby spatřili, jak se jeden z nejznámějších přírodních divů Severní Ameriky mění v pohádkové království.
Vlastní online obsluha zákazníkům pomůže šetřit za dodávky elektřiny a plynu
Společnost E.ON uvádí na trh nové produkty Online elektřina a Online plyn, které přináší zákazníkům jednu z nejvýhodnějších cen na trhu.
Zámek, byty nebo průmyslový park? Jak do nich investovat peníze, které porostou
Investice do nemovitostí jsou v Česku oblíbeným způsobem, jak dlouhodobě chránit a zhodnocovat kapitál. Výzvy a příležitosti pro investory přišli do debaty Hospodářských novin popsat zástupci dvou stěžejních segmentů: rezidenčního a logistického developmentu.
Trpišovského nářek? Nepovedený vtip. Majitel Tykač by si měl udělat inventuru
JT – nejprogresivnější trenérská značka na tuzemské fotbalové scéně. Slávistické vystoupení v tomto ročníku Ligy mistrů se však neslo v duchu „kdeže ty loňské sněhy jsou“. A jarní ligový remízový rozjezd v Pardubicích tyhle obavy nepomohl ani částečně rozfoukat.
ŽIVĚOmluva Decroix za svoloč i festival pokrytectví. Sněmovnou zní plamenné projevy
Sněmovna dnes jedná o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Ve Francii evakuovali nemocnici. Pacient měl v konečníku granát z první světové války
Ve Francii museli evakuovat nemocnici poté, co lékaři objevili v konečníku jednoho z pacientů nevybuchlý dělostřelecký granát z první světové války.