Zahraničí

Zamrznou někdy Niagarské vodopády? Mráz je proměnil v pohádkovou scénu

Celá zimní krajina se „zamrzlými“ vodopády je něco, co nevidíte v žádné jiné roční období. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Niagarské vodopády se proměnily v ledové divadlo. Mráz pokryl skály i zábradlí vyhlídky, proud vody mizí pod krustou ledu a mlha se mění v třpytivou tříšť. Turisté z celého světa vzdorují mrazu, aby spatřili, jak se jeden z nejznámějších přírodních divů Severní Ameriky mění v pohádkové království.

