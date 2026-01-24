Přeskočit na obsah
Zahraničí

Z plamenů do náruče. Příběhy hrdinů na čtyřech tlapkách

Policista přináší fenku Negra do mobilní veterinární péče. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
V regionu Bío Bío v Chile zuří rozsáhlé lesní požáry, které ničí domovy a nutí obyvatele k evakuaci. V troskách zůstávají zvířata i lidé, ale i v popelu se rodí příběhy přežití a solidarity, lidé zachraňují kočky a psy, kteří nacházejí útočiště u sousedů či v dočasných přístřešcích.

Tereza Voborníková
Skvělá smíšená štafeta. Výbornou střelbou Češi vydřeli před svými fanoušky bronz

České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář vybojovalo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě třetí místo ve smíšené štafetě. Závod vyhráli biatlonisté Itálie před Francií. Češi získali v domácím prostředí medaili potřetí v týmovém závodu po bronzu v roce 2013 a stříbru o dva roky později.

Praha, Volební sněm, Hnutí ANO, premiér a předseda hnutí Andrej Babiš
Sněm ANO: Babiš se rozčiloval s novináři, Brabec vtipkoval a delegáti "poslušně" volili

Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a svému hnutí tak, že neexistuje nikdo, kdo by v ANO řekl veřejně něco jiného než Babiš. Ostatně i na sněmu mluvili všichni - bez diskuse - stejnou řečí.

