Z plamenů do náruče: příběhy hrdinů na čtyřech tlapkách

V regionu Bío Bío v Chile zuří rozsáhlé lesní požáry, které ničí domovy a nutí obyvatele k evakuaci. V troskách zůstávají zvířata i lidé, ale i v popelu se rodí příběhy přežití a solidarity, lidé zachraňují kočky a psy, kteří nacházejí útočiště u sousedů či v dočasných přístřešcích.
Skvělá smíšená štafeta. Výbornou střelbou Češi vydřeli před svými fanoušky bronz
České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář vybojovalo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě třetí místo ve smíšené štafetě. Závod vyhráli biatlonisté Itálie před Francií. Češi získali v domácím prostředí medaili potřetí v týmovém závodu po bronzu v roce 2013 a stříbru o dva roky později.
Sněm ANO: Babiš se rozčiloval s novináři, Brabec vtipkoval a delegáti "poslušně" volili
Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a svému hnutí tak, že neexistuje nikdo, kdo by v ANO řekl veřejně něco jiného než Babiš. Ostatně i na sněmu mluvili všichni - bez diskuse - stejnou řečí.
Zahraniční ligy: West Ham se Součkem v sestavě porazil Sunderland
Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.
Trump vyhrožuje Kanadě kvůli dohodě s Čínou, premiéra Carneyho označil za guvernéra
Americký prezident Donald Trump v sobotu v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za "guvernéra".
ŽIVĚSkončil druhý den rozhovorů o míru na Ukrajině. Pokračovat můžeme příští týden, řekl Zelenskyj
Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP v sobotu skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku konají v Abú Dhabí. Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů, které jednání hostily, označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní.