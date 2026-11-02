„Vy nejste soudce ústavního soudu.“ Polský prezident se střetl se soudkyní, došlo i na strkanici

Polsko se ocitlo v dalším ostrém střetu o nezávislost justice. Prezident Karol Nawrocki kvůli suspendování předsedy Ústavního soudu přerušil cestu do Senegalu a vrátil se do vlasti. Premiéra Donalda Tuska obvinil z násilného převzetí kontroly nad soudem. Tusk se hájí obnovou právního státu a v tomto úsilí má podporu Evropské unie.
Krátce poté, co Nawrocki vstoupil do budovy soudu, došlo ke slovním potyčkám mezi zástupci prezidentské kanceláře a osobami shromážděnými uvnitř. Podle serveru Onet je na záznamu slyšet, jak se Nawrocki obrací na soudkyni Annu Korwin-Piotrowskou se slovy:
„Vy nejste soudci ústavního soudu.“ V tomto okamžiku začala mezi prezidentem a soudkyní přetahovaná, kterou každý z účastníků hodnotí po svém.
Jádrem konfliktu je suspendování předsedy Ústavního soudu Bogdana Święczkowského, kterého do funkce jmenoval předchozí kabinet. Jeho pravomoci pozastavila služebně nejstarší soudkyně Anna Korwin-Piotrowská, která se následně sama ujala vedení instituce.
Prezident Nawrocki, spojenec bývalé vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), označil postup za násilné převzetí ústavního orgánu. „Dnes v noci došlo v Polské republice k narušení veřejného pořádku a násilnému převzetí ústavního orgánu,“ uvedl v prohlášení, které v sobotu ráno přečetl jeho spolupracovník před budovou soudu.
Otočka z Afriky
Prezident se rozhodl v sobotu zkrátit cestu do Afriky. Z letiště po návratu zamířil přímo k soudu a vyzval k neodkladným politickým konzultacím.
Před budovou se shromáždily stovky demonstrantů požadujících návrat Święczkowského do funkce. Na místě byly rozmístěny početné policejní jednotky a pravicoví politici obviňovali vládu z pokusu o státní převrat.
Premiér Tusk naopak trvá na tom, že jeho kabinet napravuje stav právního státu po letech vlády PiS. Evropská unie tehdejšímu nacionalistickému vedení Polska dlouhodobě vyčítala oslabování nezávislosti soudů a dalších státních institucí. Tuskovo úsilí o nápravu poměrů v justici podporuje.
„Tento proces je obtížný, někdy dokonce bolestivý, a vyžaduje rozhodné kroky. Jiná cesta neexistuje,“ napsal premiér na sociální síti X.
Spor tak znovu odhaluje hluboké rozdělení polské politické scény. Prezident a premiér se přou nejen o vedení jedné z nejdůležitějších soudních institucí, ale také o podobu a směřování polského právního státu.
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