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„Vy nejste soudce ústavního soudu.“ Polský prezident se střetl se soudkyní, došlo i na strkanici

Prezident Karol Nawrocki se prodírá davem lidí, aby se dostal do budovy Ústavního soudu.
Polish President Nawrocki attempts to enter the Constitutional Court building
Protest outside the premises of Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw
Protest outside the premises of Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw
Protest outside the premises of Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw
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Prezident Karol Nawrocki se prodírá davem lidí, aby se dostal do budovy Ústavního soudu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Polsko se ocitlo v dalším ostrém střetu o nezávislost justice. Prezident Karol Nawrocki kvůli suspendování předsedy Ústavního soudu přerušil cestu do Senegalu a vrátil se do vlasti. Premiéra Donalda Tuska obvinil z násilného převzetí kontroly nad soudem. Tusk se hájí obnovou právního státu a v tomto úsilí má podporu Evropské unie.

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Krátce poté, co Nawrocki vstoupil do budovy soudu, došlo ke slovním potyčkám mezi zástupci prezidentské kanceláře a osobami shromážděnými uvnitř. Podle serveru Onet je na záznamu slyšet, jak se Nawrocki obrací na soudkyni Annu Korwin-Piotrowskou se slovy:

„Vy nejste soudci ústavního soudu.“ V tomto okamžiku začala mezi prezidentem a soudkyní přetahovaná, kterou každý z účastníků hodnotí po svém.

Polish President Nawrocki attempts to enter the Constitutional Court building
Prezident Karol Nawrocki se prodírá davem lidí, aby se dostal do budovy Ústavního soudu.Foto: Reuters

Jádrem konfliktu je suspendování předsedy Ústavního soudu Bogdana Święczkowského, kterého do funkce jmenoval předchozí kabinet. Jeho pravomoci pozastavila služebně nejstarší soudkyně Anna Korwin-Piotrowská, která se následně sama ujala vedení instituce.

Služebně nejstarší soudkyně Ústavního soudu Anna Korwin-Piotrowská
Služebně nejstarší soudkyně Ústavního soudu Anna Korwin-PiotrowskáFoto: Sejm RP

Prezident Nawrocki, spojenec bývalé vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), označil postup za násilné převzetí ústavního orgánu. „Dnes v noci došlo v Polské republice k narušení veřejného pořádku a násilnému převzetí ústavního orgánu,“ uvedl v prohlášení, které v sobotu ráno přečetl jeho spolupracovník před budovou soudu.

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Otočka z Afriky

Prezident se rozhodl v sobotu zkrátit cestu do Afriky. Z letiště po návratu zamířil přímo k soudu a vyzval k neodkladným politickým konzultacím.

Před budovou se shromáždily stovky demonstrantů požadujících návrat Święczkowského do funkce. Na místě byly rozmístěny početné policejní jednotky a pravicoví politici obviňovali vládu z pokusu o státní převrat.

Protest outside the premises of Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw
Demonstranti se účastní protestu před budovou Ústavního soudu, který vyvolalo pozastavení výkonu funkce jeho předsedovi Bogdanu Święczkowskému.Foto: Reuters

Premiér Tusk naopak trvá na tom, že jeho kabinet napravuje stav právního státu po letech vlády PiS. Evropská unie tehdejšímu nacionalistickému vedení Polska dlouhodobě vyčítala oslabování nezávislosti soudů a dalších státních institucí. Tuskovo úsilí o nápravu poměrů v justici podporuje.

„Tento proces je obtížný, někdy dokonce bolestivý, a vyžaduje rozhodné kroky. Jiná cesta neexistuje,“ napsal premiér na sociální síti X.

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Spor tak znovu odhaluje hluboké rozdělení polské politické scény. Prezident a premiér se přou nejen o vedení jedné z nejdůležitějších soudních institucí, ale také o podobu a směřování polského právního státu.

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