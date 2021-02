Ve Vildově mlýně žili udavač i podivín. Před demolicí ho zachránili tři nadšenci

V městečku Jistebnice na Táborsku již desítky let chátrá někdejší mlýn. Mlynáře Štěpánka po válce uvěznili, protože na sousedy donášel gestapu, majetek rodině zabavili. Štěpánkův syn Vilém, kterému se říkalo Vilda, ve stavení bydlel, neboť nad ním úřady přimhouřily oči. Podivínský malíř tu neměl vodu ani kanalizaci, odpadky hromadil v mlýnici. Po jeho smrti mělo jít stavení k zemi.

Z bible známý potok Cedron protéká mezi Jeruzalémem a Olivetskou horou. Na jejím úpatí najdeme Getsemanskou zahradu, kde pobýval Ježíš se svými učedníky. Sem ho přišli zatknout vojáci přivedení Jidášem, který Ježíše zradil. Zahradě dominuje Kostel všech národů, známý také jako Kostel Utrpení.

Tento biblický název dal jméno potoku protékajícímu nejmenším městem v okrese Tábor - Jistebnici s dvěma tisícovkami obyvatel. Na jeho břehu stál od počátku 19. století mlýn. Někteří mu říkají Slabův, podle původních majitelů, jiní Štěpánkův podle pozdějšího vlastníka. Této rodině majetek po druhé světové válce stát zkonfiskoval za kolaboraci s nacisty. Mlynář Štěpánek totiž zradil jistebnické obyvatele a donášel na ně gestapu. Za to ho čekalo mnohaleté vězení. Mlýn ukončil svůj provoz v roce 1955 a od té doby chátral.

Přesto objekt někdo obýval - mlynářův syn Vilém Štěpánek, kterého město v jeho rodném stavení nechalo žít z dobré vůle, přestože mu nepatřilo. Budova neměla jiné využití, nikdy sem nezavedli vodu ani kanalizaci, vařilo se jen v černé kuchyni. Od té doby se budově říká Vildův mlýn.

Stavení má nyní i svůj web, kde se uvádí, že "Vilda" býval svérázný malíř, nepřehlédnutelná a kontroverzní postava. "Až do své smrti v červenci 2015 nosil dlouhé, načerno obarvené vlasy, tmavé nehty a make-up. A podobně specifická byla i jeho povaha," píše se také na stránkách.

Stavba se nachází v Sedlecké ulici, kde bydlí také architektka Bohumila Mrzenová. Když se od radnice dozvěděla, že by měl jít zchátralý objekt k zemi, vyděsila se. Díky tomu, že se na něj od padesátých let nesáhlo, považuje ho za skvělou ukázku klasické architektury jihočeské vesnice.

Upozorňuje, že stále skrývá typické detaily, jako je kamenné vstupní ostění nebo klenbu zvanou česká placka, což je kopule typická pro baroko. A také si nedovedla představit že mlýn, kolem kterého odmalička běhávala, by už prostě u Cedronu nestál. Podobný pocit měli i další dva sousedé z ulice a tak vznikl Spolek Sedlecká.

"Spolek Sedlecká vznikl proto, aby tři lidé mohli být účastníky jakéhokoliv jednání ohledně demolice Vildova, tehdy ještě Štěpánkova mlýna. Chtěli jsme vědět o dění v naší ulici, případně mít možnost se k němu vyjádřit," říká Bohumila Mrzenová.

Dům bez okolních pozemků, které patří městu, odkoupili díky svým podporovatelům za zhruba 150 tisíc korun a začali s jeho obnovou. Pro jejich plán se jim podařilo nadchnout zprvu zdrženlivou radnici i většinu místních obyvatel.

"Na otázku, proč to děláme a jaký to má smysl, odpovídáme jednoduše: Baví nás to a kromě toho cítíme i jakousi přidanou hodnotu, kterou nám odhalila historie domu," shrnuje Mrzenová.