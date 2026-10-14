Věřící se modlí za papeže, přidal se i Rubio. Lev XIV. je po operaci rakoviny

Papež Lev XIV. úspěšně podstoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce s nádorovým ložiskem. Zákrok trval zhruba hodinu a půl a obešel se bez komplikací. Podle Vatikánu strávil pontifik klidnou noc, v nemocnici má zůstat přibližně týden.
Vyšetření odebrané tkáně potvrdilo plicní adenokarcinom, jeden z nejčastějších typů rakoviny plic. Oznámili to papežovi lékaři Luigi Carbone a Stefano Margaritora v prohlášení, které zveřejnil tiskový úřad Svatého stolce.
„Operace byla úspěšná a obešla se bez komplikací,“ uvedli lékaři. Jednasedmdesátiletý papež se po zákroku v římské nemocnici Gemelli normálně probudil a vrátil se na svůj pokoj.
Vatikán zatím nezveřejnil velikost nádoru ani informaci, zda se nemoc rozšířila do okolních lymfatických uzlin. Tyto údaje jsou důležité pro posouzení dalšího vývoje onemocnění, upozornila agentura Reuters.
O nálezu v plíci papež hovořil už v neděli. Lékaři podle něj objevili útvar při rutinním vyšetření a doporučili jeho odstranění. Lev tehdy uvedl, že byl zachycen „ve velmi raném stadiu“ a byl „dobře ohraničený“.
Parolin přiznal obavy, papeže podporují i ze zahraničí
Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin přiznal, že ho nutnost operace překvapila. S papežem se podle svých slov setkal předchozí večer, aniž tušil, že ho zákrok čeká.
„Mám obavy? Ano, protože jsem něco takového rozhodně nečekal,“ řekl podle CNN. Zároveň vyjádřil naději, že se problém podaří vyřešit. „Je to něco, co se díky bohu podařilo odhalit okamžitě. A pokud se podobné věci zachytí včas, obvykle je lze vyřešit.“
Zpráva o operaci vyvolala také vlnu podpory ze zahraničí. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že se svou manželkou Jeanette se za papeže, který se narodil v Chicagu, modlí.
„Kéž mu Pán dodá sílu a Duch svatý vede zdravotníky, kteří se o Svatého otce starají,“ napsal na síti X.
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier mu popřál brzké a úplné uzdravení. Podle německé katolické tiskové agentury KNA zdůraznil význam papežova působení i mimo katolickou církev.
„Papežův hlas při řešení současných otázek a výzev naší doby má mimořádný význam a hodnotu pro mnoho lidí na celém světě, včetně Německa, a to i mimo hranice jednotlivých vyznání,“ uvedl Steinmeier.
Listopadová cesta je nejistá
Lev XIV. byl zvolen papežem v květnu 2025. Je mu 71 let, má rád sport, zejména tenis, a podle agentury Reuters není známo, že by kouřil nebo se v nedávné době potýkal se zdravotními problémy.
Všechny papežovy veřejné akce jsou zrušeny do 20. října. V nemocnici má zůstat přibližně týden.
Nejistá je také jeho plánovaná jedenáctidenní cesta do Jižní Ameriky. Od 6. do 17. listopadu má navštívit Uruguay, Argentinu a Peru. Vatikán zatím neoznámil, zda se cesta uskuteční podle plánu.
Ředitel vatikánského tiskového úřadu Matteo Bruni podle Vatican News uvedl, že si papež po operaci dokonce vyžádal večeři. Večer pak strávil ve společnosti svých sekretářů a dalších spolupracovníků.
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