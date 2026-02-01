Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Up Helly Aa: Vikingové v srdci ohnivé bouře

Jarl Squad vikings celebrate Up Helly Aa, Europe's largest fire festival celebrating Viking heritage, in Lerwick, Shetland Islands
Oheň, Vikingové a chaos: Up Helly Aa v plné síle
Oheň, Vikingové a chaos: Up Helly Aa v plné síle
Oheň, Vikingové a chaos: Up Helly Aa v plné síle
Oheň, Vikingové a chaos: Up Helly Aa v plné síle
Zobrazit
12 fotografií
Guizer Jarl kráčí v čele průvodu. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na Shetlandech se zima loučí ohněm. V Lerwicku pochodují guizeři v kostýmech Vikingů, pochodně září do tmy a dřevěná loď čeká na svůj konec v plamenech. Každý leden se tu historie potkává s radostí, kouř se mísí s hudbou a lidé na chvíli zapomínají na mráz. Up Helly Aa není jen tradice, ale událost, která spojuje celé ostrovy.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance

Tvůrci videohry Kingdom Come ze studia Warhorse vyvíjejí novou RPG hru

České videoherní studio Warhorse, které stojí za vznikem dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, v současnosti vyvíjí novou hru na hrdiny (role-playing game – RPG). V rozhovoru to v neděli oznámil generální ředitel studia Martin Frývaldský. Konkrétní detaily o hře nekomentoval, mělo by se ale podobně jako u Kingdom Come jednat o takzvanou AAA hru, kterou zpravidla vyvíjí několik let početný tým lidí.

Mikuláš Minář - Druhá demonstrace proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí, Milion chvilek, 4. 6. 2019
Mikuláš Minář - Druhá demonstrace proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí, Milion chvilek, 4. 6. 2019
Mikuláš Minář - Druhá demonstrace proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí, Milion chvilek, 4. 6. 2019

Probudili jste spícího lva. Minář přivedl tisíce kritiků vlády do centra Prahy

Když Mikuláš Minář oznámil v roce 2020 odchod z čela Milionu chvilek pro demokracii, vypadalo to, že čas velkých demonstrací skončil. Jenže uteklo šest let, Minář je opět v čele tohoto spolku a s ním také tisíce lidí na demonstraci v centru Prahy. Aktuálně.cz přibližuje, jak vypadá situace v centru Prahy v neděli odpoledne, kdy spolek pořádá akci nazvanou Stojíme za prezidentem.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚ„Obrana slušnosti, pravdy, solidarity a respektu,“ hodnotí Pavel demonstraci. Macinka ho chce ignorovat

Prezident Petr Pavel ocenil českou společnost, že se dokáže jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na nedělním shromáždění na svou podporu. Demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí pořádá od 15:00 spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten se nechal slyšet, že on i resort zahraničí budou Hrad ignorovat.

Reklama
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.

ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

Reklama
Reklama
Reklama