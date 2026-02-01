Up Helly Aa: Vikingové v srdci ohnivé bouře

Na Shetlandech se zima loučí ohněm. V Lerwicku pochodují guizeři v kostýmech Vikingů, pochodně září do tmy a dřevěná loď čeká na svůj konec v plamenech. Každý leden se tu historie potkává s radostí, kouř se mísí s hudbou a lidé na chvíli zapomínají na mráz. Up Helly Aa není jen tradice, ale událost, která spojuje celé ostrovy.
Tvůrci videohry Kingdom Come ze studia Warhorse vyvíjejí novou RPG hru
České videoherní studio Warhorse, které stojí za vznikem dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, v současnosti vyvíjí novou hru na hrdiny (role-playing game – RPG). V rozhovoru to v neděli oznámil generální ředitel studia Martin Frývaldský. Konkrétní detaily o hře nekomentoval, mělo by se ale podobně jako u Kingdom Come jednat o takzvanou AAA hru, kterou zpravidla vyvíjí několik let početný tým lidí.
Probudili jste spícího lva. Minář přivedl tisíce kritiků vlády do centra Prahy
Když Mikuláš Minář oznámil v roce 2020 odchod z čela Milionu chvilek pro demokracii, vypadalo to, že čas velkých demonstrací skončil. Jenže uteklo šest let, Minář je opět v čele tohoto spolku a s ním také tisíce lidí na demonstraci v centru Prahy. Aktuálně.cz přibližuje, jak vypadá situace v centru Prahy v neděli odpoledne, kdy spolek pořádá akci nazvanou Stojíme za prezidentem.
Slovácko nedalo penaltu. Souboj týmů ze dna prvoligové tabulky skončil dělbou bodů
Slovácko hrálo s Baníkem nerozhodně 2:2. Domácí Havlík v 84. minutě neproměnil penaltu.
ŽIVĚ„Obrana slušnosti, pravdy, solidarity a respektu,“ hodnotí Pavel demonstraci. Macinka ho chce ignorovat
Prezident Petr Pavel ocenil českou společnost, že se dokáže jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na nedělním shromáždění na svou podporu. Demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí pořádá od 15:00 spolek Milion chvilek v reakci na spor prezidenta a šéfa Motoristů Petra Macinky. Ten se nechal slyšet, že on i resort zahraničí budou Hrad ignorovat.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.