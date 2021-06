U oka tornáda i děsivé následky. Videa z ničivé smršti obletěla Česko

Letošní sklizeň ovoce v České republice by měla meziročně vzrůst o šest procent na 150 413 tun. Proti průměru sklizní předchozích pěti let by měla být vyšší o necelých pět procent. Jarní mrazy úrodu nesrazily. Výrazný nárůst sklizně se čeká u meruněk, pokles bude u švestek a višní. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného k 15. červnu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se pohybuje kolem 1,3 miliardy korun.

"Letos očekáváme v podstatě průměrnou sklizeň ovoce," komentoval odhad sklizně předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Upozornil, že po chladném a deštivém jaru je vegetace opožděná. Jabloní, které jsou hlavním ovocným druhem, se to dotýká tím, že k propadu plůdku dochází až nyní. Ludvík proto předpokládá, že se nenaplní odhad zvýšení sklizně jablek o šest procent a jejich sklizeň nakonec bude průměrná. Zatím se u jablek čeká sklizeň na úrovni 125 600 tun.