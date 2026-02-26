Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Ty jsi mé útočiště a můj hrad.“ Jak vypadaly poslední hodiny „El Mencha“ v úkrytu

Inside the Mexican country villa that became 'El Mencho's' final refuge
„Ty jsi mé útočiště a můj hrad“, poslední hodiny „El Mencha“ v úkrytu u Tapalpy
„Ty jsi mé útočiště a můj hrad“, poslední hodiny „El Mencha“ v úkrytu u Tapalpy
„Ty jsi mé útočiště a můj hrad“, poslední hodiny „El Mencha“ v úkrytu u Tapalpy
„Ty jsi mé útočiště a můj hrad“, poslední hodiny „El Mencha“ v úkrytu u Tapalpy
Zobrazit
15 fotografií
Zabitý mexický narkobaron „El Mencho“ ve svém úkrytu v Tapalpa Country Clubu. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V odlehlém domě v horách u mexické Tapalpy se uzavřel životní příběh nejmocnějšího muže mexického podsvětí. Nemesio Oseguera Cervantes, zvaný „El Mencho“, tu mezi zásobami, rozházenými věcmi a přepisováním Žalmu 91 prožil své poslední hodiny. Zemřel po divoké přestřelce s armádní jednotkou během převozu vrtulníkem do nemocnice.

Prohlédnout 15 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Celkový pohled na Třinecké železárny
Celkový pohled na Třinecké železárny
Celkový pohled na Třinecké železárny

Když se průmyslová tradice potká s moderní digitalizací

Třinecké železárny zvládly přechod na SAP S/4HANA bez přerušení nepřetržité výroby. Klíčem byla důsledná příprava a spolupráce s technologickým partnerem Axians, který dokázal respektovat specifika těžkého průmyslu a pružně na ně reagovat. Více než roční příprava umožnila zkrátit odstávku informačního systému na méně než tři dny.

Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno
Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno
Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno

„Nesloužící lékař je jako prostitutka.“ Nečekaně se vrací kontroverzní exšéf nemocnic

Ředitelské křeslo v Nemocnici Kyjov má připadnout bývalému řediteli brněnských nemocnic Pavlu Pilerovi. Přestože o tom má ve čtvrtek teprve rozhodnout krajská rada, podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz má největší šanci na úspěch právě on. A to i přes kontroverze, které ho v minulosti doprovázely – včetně sporů se zaměstnanci. Ti si kvůli jeho chování stěžovali i vedení Brna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama