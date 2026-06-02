Tváře plné bolesti. Večer usínali doma, ráno stáli mezi troskami

Ještě večer byli doma. Spali, plánovali další den a věřili, že ráno přijde jako každé jiné. Pak se ozvaly sirény, výbuchy a během několika minut se jejich životy a domovy proměnily v trosky, prach a nejistotu. Fotografie zachycují vyčerpané tváře obyčejných Ukrajinců, kteří v noci na úterý přežili další ruský útok.
České jaro bylo letos nejsušší od roku 1961. Vědci vysvětlili proč
Letošní klimatologického jaro v ČR bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 milimetrů srážek, což bylo 57 procent normálu z let 1991 až 2020. Český hydrometeorologický úřad o tom v úterý informoval na facebooku.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně sedmnáct mrtvých
Nejméně 17 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 64 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax masivní útok potvrdilo.
Zadržování dětí a masové deportace. EU čelí srovnání s Trumpem
Evropská unie zpřísní pravidla pro návraty migrantů, kteří v EU pobývají nelegálně. Prodlužuje se lhůta možné detence, vznikat mohou i návratová centra mimo EU. Kritici varují před masovými deportacemi v americkém stylu.
Papalášství, či služba zamilovaným? Slovenské páry smí nově oddat také prezident
Oddávat snoubence na Slovensku nově budou moci také politici včetně prezidenta. Plyne to z novely zákona o rodině, kterou ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice premiéra Roberta Fica. Opozice změnu označila za papalášství.
VIDEO: Kamery zachytily okamžik útoku. Medvěd pronikl do areálu plného lidí
Ještě nedávno patřila setkání s medvědem v Japonsku spíše k výjimečným událostem v odlehlých horských oblastech. Teď se ale šelmy stále častěji objevují tam, kde je lidé nečekají: mezi domy, továrnami nebo školami. Incident ve městě Fukušima znovu otevřel otázku, proč se hranice mezi světem lidí a divokých zvířat začíná nebezpečně stírat.