Trump jako terč výsměchu. Evropský parlament pustil dovnitř pořádnou provokaci

Nahý Donald Trump je pokrytý 23karátovým zlatem. Sedí na zádech drobnějšího muže, v jedné ruce svírá golfovou hůl a v druhé váhy spravedlnosti. Kontroverzní socha dánského umělce Jense Galschiøta nyní stojí přímo v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
Dva a půl metru vysoký Trump je z mědi a 23karátového plátkového zlata. Pod jeho tělem se menší postava propadá pod tíhou amerického prezidenta. Na podstavci je jednoduchý vzkaz:
„Sedím na zádech jednoho muže. On se pod mou tíhou propadá. Udělám cokoli, abych mu pomohl. Kromě toho, že bych slezl z jeho zad.“
Dílo se jmenuje Oranžová morová rána, někdy také Král nespravedlnosti. Trump v jedné ruce drží golfovou hůl, vedle níž je golfový míček ve tvaru Země. V druhé má váhy, které mají symbolizovat jeho moc rozhodovat o tom, co je spravedlnost.
Jens Galschiøt říká, že Trump podle něj představuje hrozbu pro demokratické hodnoty, řád založený na pravidlech a boj proti klimatické změně. „Trump ničí všechno, v co věřím,“ prohlásil.
Andersenův císař
Nahota není náhodná. Umělec se inspiroval Andersenovou pohádkou Císařovy nové šaty. Stejně jako marnivý císař má být Trump podle něj vládcem, kterému okolí odmítá říct zřejmou pravdu.
„Diktátoři nemají rádi, když se jim lidé smějí,“ vysvětluje Galschiøt.
Zlatý povrch má podle něj představovat bohatství, privilegia a moc soustředěnou kolem Trumpa. Výsledkem je ovšem především velmi doslovná politická satira. Nahé tělo, golf, váhy, Země i zlato vysvětlují pointu prakticky samy.
Na první pohled tak socha působí spíše jako obří politická karikatura než jako sofistikované sochařské dílo. Výtvarnou jednoduchostí může připomínat až amatérskou satiru anonymní skupiny aktivistických umělců „The Secret Handshake“ pravidelně vystavující díla zesměšňující prezidenta Trumpa na washingtonském Mallu. Pro ně je prvoplánovost ale zjevně součástí záměru.
Evropský parlament ji pustil dovnitř
Výstava nevyjadřuje „oficiální stanovisko“ Evropské unie. Za její instalací stojí dánský europoslanec Per Clausen z frakce Levice. Výstavu schválili kvestoři Evropského parlamentu.
Clausen tvrdí, že parlament musí být místem i pro díla, s nimiž část lidí nesouhlasí. Podle něj byla reakce na sochu až na některé představitele krajní pravice pozitivní.
Galschiøt už svou Oranžovou morovou ránu vystavil například na Mnichovské bezpečnostní konferenci a klimatickém summitu COP30 v Brazílii. Ve Štrasburku k ní rozdává také více než tisíc 3D tištěných miniatur, které mají sloužit jako protestní symbol.
Socha v Evropském parlamentu zůstane do tohoto čtvrtka. Trump se k ní zatím nevyjádřil a doufejme, že o ní neví.
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