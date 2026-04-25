Tohle není Photoshop: Nizozemská pole každé jaro explodují barvami

Jaro v nizozemském Lisse je krátké, ale intenzivní. Krajina se tu každoročně mění v dokonalou mozaiku barev, kde se střídají pruhy červené, žluté i růžové jako podle pravítka. V srdci tzv. „cibulového regionu“ Bollenstreek se pěstují miliony tulipánů, které putují z polí do celého světa.
Přibyl se stal pražským arcibiskupem, při mši převzal úřad od Graubnera
Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Přibyla jmenoval arcibiskupem v únoru papež Lev XIV. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v České republice Zikmund.
Tragédie v přátelském zápase. Bývalý reprezentant zemřel
Bývalý nigerijský reprezentant Michael Eneramo zemřel po kolapsu na hřišti během přátelského fotbalového zápasu v Kaduně.
Ratingová agentura S&P snížila rating Slovenska o jeden stupeň na úroveň A
Mezinárodní ratingová agentura S&P v pátek oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit.
Sklapni, blbečku! Výzva, která stála za posledním soubojem v Evropě
Od posledního známého souboje v Evropě uplynulo tento týden již bezmála 60 let. Na začátku památného duelu byla slovní přestřelka ve francouzském parlamentu 20. dubna 1967. Hlavní aktéři: socialistický starosta Marseille a předseda socialistické frakce v Národním shromáždění Gaston Defferre a gaullistický poslanec René Ribière.
Ve Spartě roste zboží pro Bundesligu. Drsek popsal, v čem vyniká oproti ostatním
Hugo Sochůrek prožívá turbulentní období. Poté, co absolvoval zimní přípravu s A-týmem Sparty, se díky rozsáhlé marodce v záloze Letenských dokázal naplno zabydlet v základní sestavě. Proti Jablonci si připsal čtvrtý ligový start v řadě a trenér českého výběru do 18 let Pavel Drsek ho vidí v Německu.