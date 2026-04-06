To je ta noc, o které bylo psáno: "Noc jako den se rozjasní"

Na Bílou sobotu, kdy církev a věřící v tichu očekávají Kristovo vzkříšení, začíná po setmění velikonoční vigilie, nejvýznamnější bohoslužba roku. Právě během této noci, plné symbolů světla, vody a nového života, přijali v kostele u sv. Antonína v Praze křest tři katechumeni. Velikonoční noc tak znovu připomněla přechod ze smrti do života a naději, kterou Velikonoce přinášejí.
Šichtařová se vdala. Přitvrdila v kritice vlády a řekla, zda vystoupí z vládní strany
Známá ekonomka a do nedávna také poslankyně Markéta Šichtařová udělala další významnou změnu ve svém životě. Krátce po rozvodu se kromě rezignace na poslanecký mandát rozhodla znovu vyrazit k oltáři.
ŽIVĚ "Všechno je potřeba dohodnout dnes." Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters, podle které by plán na ukončení bojů mohl vstoupit v platnost ještě dnes.
ŽIVĚ Zelenskyj jednal se syrským prezidentem, domluvili spolupráci v bezpečnosti i zemědělství
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestoval do Sýrie. Po jednání se svým protějškem Ahmadem Šarou uvedl, že diskutovali o možnostech posílení bezpečnostní spolupráce s blízkovýchodní zemí i dodávkách zemědělských plodin. Podle agentury Reuters se Kyjev snaží po vypuknutí války na Blízkém východě nabídnout v regionu své vojenské zkušenosti.
Po teplých dnech se v Česku ochladí, noci budou mrazivé
Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
Mozek v kondici za pár korun? Účinek obyčejného doplňku překvapil vědce
Opět se to potvrzuje. I malá změna v každodenní rutině může mít větší dopad, než byste čekali. Podle nových výzkumů totiž i relativně obyčejný, dostupný a levný doplněk stravy může během několika týdnů podpořit paměť i mentální výkon u starších lidí. Nejde o zázračnou pilulku, ale o nenápadný návyk.