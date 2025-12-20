Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Obrazem

Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101letá baristka Anna a její příběh

Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101 letá baristka Anna a její příběh
Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101 letá baristka Anna a její příběh
Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101 letá baristka Anna a její příběh
Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101 letá baristka Anna a její příběh
Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101. letá baristka Anna a její příběh
Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101. letá baristka Anna a její příběh |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na piemontském svahu nad jezerem Maggiore vítá hosty i o letošních Vánocích stále stejná žena. Sto jedna let stará Anna Possi, nejstarší baristka Itálie, stojí za barovým pultem už téměř sedm desetiletí. Pro ni jsou práce, vůně kávy a lidé kolem jednoduchým receptem na dlouhý, radostný a nezávislý život i v čase svátečního ruchu a zimního klidu na břehu jezera.

Nejnovější
Jarmark SPD
Jarmark SPD
Jarmark SPD

"Jen popsal Fialovo dědictví". Okamura žehlí ministrova slova o muniční iniciativě

"Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí". Špičky SPD začaly dnes ve velkém vysvětlovat páteční výroky nového šéfa resortu nominovaného právě Okamurovou stranou. Dušují se, že muniční iniciativu i nákup F-35 ještě prověří. Na sociálních sítích se mezitím rozjela smršť komentářů.

UKRAINE-KYIV-MISSING-SOLDIERS-GATHERING-18-12-2025
UKRAINE-KYIV-MISSING-SOLDIERS-GATHERING-18-12-2025
UKRAINE-KYIV-MISSING-SOLDIERS-GATHERING-18-12-2025

Ukrajinci drtivou většinou odmítají odevzdat Donbas. Na jistý kompromis by ale kývli

Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že drtivá většina Ukrajinců není ochotna přistoupit na mírové podmínky, které by znamenaly úplné vyklizení Doněcké oblasti. Navzdory pokračujícím ruským útokům na energetickou infrastrukturu a sílícímu diplomatickému tlaku ze strany Spojených států zůstává odhodlání obyvatel bránit integritu země vysoké.

