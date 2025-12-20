Tajemství dlouhověkosti v šálku kávy: 101letá baristka Anna a její příběh

Na piemontském svahu nad jezerem Maggiore vítá hosty i o letošních Vánocích stále stejná žena. Sto jedna let stará Anna Possi, nejstarší baristka Itálie, stojí za barovým pultem už téměř sedm desetiletí. Pro ni jsou práce, vůně kávy a lidé kolem jednoduchým receptem na dlouhý, radostný a nezávislý život i v čase svátečního ruchu a zimního klidu na břehu jezera.
"Jen popsal Fialovo dědictví". Okamura žehlí ministrova slova o muniční iniciativě
"Ministr obrany Zůna popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Neoznamoval nová rozhodnutí". Špičky SPD začaly dnes ve velkém vysvětlovat páteční výroky nového šéfa resortu nominovaného právě Okamurovou stranou. Dušují se, že muniční iniciativu i nákup F-35 ještě prověří. Na sociálních sítích se mezitím rozjela smršť komentářů.
Až cílová fotografie zničila český sen. Maděrová zářila při thrilleru v Davosu
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Ukrajinci drtivou většinou odmítají odevzdat Donbas. Na jistý kompromis by ale kývli
Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že drtivá většina Ukrajinců není ochotna přistoupit na mírové podmínky, které by znamenaly úplné vyklizení Doněcké oblasti. Navzdory pokračujícím ruským útokům na energetickou infrastrukturu a sílícímu diplomatickému tlaku ze strany Spojených států zůstává odhodlání obyvatel bránit integritu země vysoké.