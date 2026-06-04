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Symbol odvahy obletěl svět. Od masakru na náměstí Nebeského klidu uplynulo 37 let

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Ikonický snímek muže stojícího před tankem na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. |
Foto: Reuters
Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček

Před 37 lety v noci z 3. na 4. června vjely na pekingské náměstí Nebeského klidu tanky. Čínská armáda se rozhodla krvavě zasáhnout proti demonstrantům, kteří tu od dubna 1989 protestovali za demokratizaci společnosti. V Číně je masakr stále tabu , neučí se o něm ve školách, vedení země mlčí.

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