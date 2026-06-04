Symbol odvahy obletěl svět. Od masakru na náměstí Nebeského klidu uplynulo 37 let

Před 37 lety v noci z 3. na 4. června vjely na pekingské náměstí Nebeského klidu tanky. Čínská armáda se rozhodla krvavě zasáhnout proti demonstrantům, kteří tu od dubna 1989 protestovali za demokratizaci společnosti. V Číně je masakr stále tabu , neučí se o něm ve školách, vedení země mlčí.
„Nejsem žádná Babišova podržtaška." Kontroverzní poslanec ANO odmítá, že by jen plnil rozkazy
Poslance ANO Denise Doksanského ve sněmovně jen tak nepřehlédnete – ať už kvůli jeho charakteristickému účesu, nebo kontroverzím, které ho provázejí. Pozornost vzbudily spory o školné v jeho škole i billboard hnutí ANO na tamní budově. Sám říká, že není „uhlazovač“. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, proč stojí za Andrejem Babišem, o nálepce potížisty i o své dlouholeté podpoře Izraele.
"Zemřela žalem." Odešla francouzsko-íránská kreslířka Marjane Satrapiová
Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marjane Satrapiová. Její animovaný debut Persepolis získal nominaci na Oscara.
Jestli dusil přítelkyni, se nikdo nedozví. Teď chce Zverev vyhodit posledního strašáka
Má zlato z olympijských her, dvakrát ovládl Turnaj mistrů, ale na grandslamový triumf stále čeká. V Paříži může německý tenista Alexander Zverev vystoupit ze stínu, dát zapomenout na staré soudní procesy a ovládnout French Open. Proti ale bude v pátek Jakub Menšík.
Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí vzrostla na 50 tisíc korun
Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50.282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Přesun agend z úřadu vlády už nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí
Rozhodnutí o přesunu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a nelze změnit. Podle zástupců zaměstnanců Strakovy akademie a tamních odborů to vyplynulo z jejich ranního jednání s vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha. Odboráři ve středu varovali, že pokud úřad podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku.