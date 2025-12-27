Svět v roce 2025: Na hraně chaosu a naděje I.

Protesty, konflikty, nezkrotné živly a mocenská gesta. Svět balancuje mezi anarchií, jednacími sály, zničujícími válkami, vírou a technologií i mezi strachem a nadějí. Výběr snímků zachycuje proměny politiky, společnosti i klimatu v uplynulém roce.
Chování Kanaďanů Nestrašila udivilo: Kdyby nám tohle někdo řekl před pěti lety...
Kouč juniorské hokejové reprezentace Patrik Augusta i přes porážku v úvodním utkání na mistrovství světa v Minneapolisu 5:7 s Kanadou výkon svých svěřenců ocenil. Pozitiva vidí i jeden z klíčových útočníků Václav Nestrašil.
Nemoci srdce a cév ročně zabijí 1,7 milionu Evropanů. EU má plán, jak je zastavit
Nemoci srdce a oběhové soustavy stojí evropskou ekonomiku stovky miliard eur každý rok. Evropská komise připravuje nástroje, které mají státům pomoct s prevencí, diagnostikou, léčbou i výzkumem. Česko má v některých ohledech náskok.
„Problémové“? Děti s ADHD mohou ve škole vzkvétat, porozumění ale chybí
Počet dětí s ADHD stabilně stoupá, školy s nimi ale často neumí naložit nebo je dokonce odmítají přijmout. Rodiče řeší předsudky a těžko se orientují ve vlastních právech. Mnozí učitelé zatím neznají strategie, jak děti efektivně vzdělávat. Vhodná podpora přitom podle expertů představuje zásadní rozdíl.
Takhle jedná kapitán? Kanaďana kritizují za nesportovní gesto, provokovali i jiní
Zápas proti Česku, klidný rozjezd mistrovství světa dvacítek? Před lety to tak kanadští hokejisté brali. V noci na sobotu ale podle očekávání šlo o bitvu se vším všudy. Bylo to znát nejen na skóre.
Peklo v Moravském krasu? Věda po 150 letech přepisuje krvavou záhadu Býčí skály
Uťaté ženské ruce se zlatými prsteny, rozsekaní koně a desítky těl bez hlavy. Když Jindřich Wankel v roce 1872 vstoupil do útrob Býčí skály, věřil, že našel důkaz nejbrutálnějšího masakru v našich dějinách. Jenže po 150 letech moderní věda jeho hororovou vizi přepisuje. Co se v hlubinách Moravského krasu skutečně dělo?