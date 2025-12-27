Přeskočit na obsah
Svět v roce 2025: Na hraně chaosu a naděje I.

Demonstrace v Los Angeles |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Protesty, konflikty, nezkrotné živly a mocenská gesta. Svět balancuje mezi anarchií, jednacími sály, zničujícími válkami, vírou a technologií i mezi strachem a nadějí. Výběr snímků zachycuje proměny politiky, společnosti i klimatu v uplynulém roce.

Prohlédnout 26 fotografií
ADHD

„Problémové“? Děti s ADHD mohou ve škole vzkvétat, porozumění ale chybí

Počet dětí s ADHD stabilně stoupá, školy s nimi ale často neumí naložit nebo je dokonce odmítají přijmout. Rodiče řeší předsudky a těžko se orientují ve vlastních právech. Mnozí učitelé zatím neznají strategie, jak děti efektivně vzdělávat. Vhodná podpora přitom podle expertů představuje zásadní rozdíl.

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.

Peklo v Moravském krasu? Věda po 150 letech přepisuje krvavou záhadu Býčí skály

Uťaté ženské ruce se zlatými prsteny, rozsekaní koně a desítky těl bez hlavy. Když Jindřich Wankel v roce 1872 vstoupil do útrob Býčí skály, věřil, že našel důkaz nejbrutálnějšího masakru v našich dějinách. Jenže po 150 letech moderní věda jeho hororovou vizi přepisuje. Co se v hlubinách Moravského krasu skutečně dělo?

