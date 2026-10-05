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Svěcená voda pro mazlíčky. Kněží žehnali psům, kočkám, rybičkám i myškám

Bleessings of pets in Valparaiso
Chile Blessing of the Animals
Devotees take their pets for blessing during Saint Francis of Assisi celebrations in Quito
APTOPIX Chile Blessing of the Animals
New York Blessing of the Animals
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18 fotografií
Valparaíso, Chile: Majitelé přivádějí své psy a další domácí mazlíčky k požehnání během oslav svátku svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Psi čekají před oltářem, králík v náručí, malá myš Emily a nad nimi kněz se svěcenou vodou. Svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat a přírody, proměnil nedělní mše v kostelech a katedrálách po celém světě v nezvyklá místa setkání lidí a jejich mazlíčků. Do lavic a před oltáře dorazili psi, kočky i další zvířátka. Podívejte se na nejzajímavější záběry z letošních oslav.

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