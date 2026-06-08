Společný šatník lidí a robotů? Futuristická módní show ohromila Soul

Módní mola ovládla nová generace modelek a modelů. V jihokorejském Soulu se vedle lidí prošli i humanoidní roboti v kovbojských kloboucích, futuristických péřových bundách i hedvábných šatech inspirovaných glam rockem. Nešlo jen o přehlídku extravagantní módy, ale také o pohled do budoucnosti, ve které budou lidé a stroje žít bok po boku a možná i sdílet stejný šatník.
ŽIVĚ Írán potvrdil příměří s Izraelem. Boje by obnovil pokud Izrael zaútočí na Libanon
Velitelství íránských ozbrojených sil v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty nedávné. Prohlášení velitelství zveřejnila íránská agentura Fars, píše agentura Reuters.
Cenu prezidenta na karlovarském festivalu převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg
Na zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary převezmou Cenu prezidenta americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký divadelní i filmový herec Jesse Eisenberg. Gyllenhaalová uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který také produkovala. K Eisenbergově poctě festival uvede snímek Dvojník.
Mourinho loví ve West Hamu. Pro Real Madrid si vyhlédl překvapivou posilu
Staronový trenér fotbalového Realu Madrid José Mourinho si vyhlédl posilu ve West Hamu.
„Chovali se jak zvěř.“ „Vlastenci“ zuří kvůli modro-žlutým vlajkám na českých hradech
Modrá a zlatá. To jsou heraldické barvy starého rodu Questenberků z Durynska, který vlastnil hrad a zámek Bečov. Jeho správci ale čelí v poslední době hněvu lidí, kteří si spletli modro-zlaté prapory s ukrajinskou vlajkou. A nebyli zdaleka sami. „Taky máme sbírku jedinců, kteří nám vyhrožovali trestním oznámení, nadávali nám a vůbec se chovali jako zvěř,“ napsali veřejně správci hradu Grabštejn.
Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla, nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji
Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8 procenta z dubnových 4,9 procenta. Ve srovnání s loňským květnem se zvýšila o 0,6 procentního bodu, letošní květnová hodnota byla nejvyšší za deset let. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. K meziměsíčnímu snížení nezaměstnanosti přispěly podle analytiků sezonní práce, za meziročním zvýšením stojí dlouhodobá stagnace průmyslu.