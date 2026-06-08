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Zahraničí

Společný šatník lidí a robotů? Futuristická módní show ohromila Soul

A Seoul fashion show offers a glimpse into the future of fashion for robots in daily life
A Seoul fashion show offers a glimpse into the future of fashion for robots in daily life
A Seoul fashion show offers a glimpse into the future of fashion for robots in daily life
A Seoul fashion show offers a glimpse into the future of fashion for robots in daily life
A Seoul fashion show offers a glimpse into the future of fashion for robots in daily life
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12 fotografií
Humanoidní roboti na mole. Budoucnost možná začne u společného šatníku |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Módní mola ovládla nová generace modelek a modelů. V jihokorejském Soulu se vedle lidí prošli i humanoidní roboti v kovbojských kloboucích, futuristických péřových bundách i hedvábných šatech inspirovaných glam rockem. Nešlo jen o přehlídku extravagantní módy, ale také o pohled do budoucnosti, ve které budou lidé a stroje žít bok po boku a možná i sdílet stejný šatník.

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Ilustrační snímek / Nezaměstnanost / Krize / Zaměstnání / Zaměstnanost / Ztráta / Výpověď / Vyhazov / Zaměstnavatel / Pracovní místo / Pozice / Restrukturalizace
Ilustrační snímek / Nezaměstnanost / Krize / Zaměstnání / Zaměstnanost / Ztráta / Výpověď / Vyhazov / Zaměstnavatel / Pracovní místo / Pozice / Restrukturalizace

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla, nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8 procenta z dubnových 4,9 procenta. Ve srovnání s loňským květnem se zvýšila o 0,6 procentního bodu, letošní květnová hodnota byla nejvyšší za deset let. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. K meziměsíčnímu snížení nezaměstnanosti přispěly podle analytiků sezonní práce, za meziročním zvýšením stojí dlouhodobá stagnace průmyslu.

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