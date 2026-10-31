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Zahraničí

Smrt v klobouku a krajkách. Mexiko slaví tradici, která začala jako výsměch bohatým

Mexico kicks off Day of the Dead festivities with dazzling street parade
Mexico kicks off Day of the Dead festivities with dazzling street parade
Mexico kicks off Day of the Dead festivities with dazzling street parade
Mexico kicks off Day of the Dead festivities with dazzling street parade
Mexico kicks off Day of the Dead festivities with dazzling street parade
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20 fotografií
Účastníci průvodu Catrinas procházejí ulicemi metropole Mexika před oslavami Dne mrtvých, jednoho z nejvýznamnějších mexických svátků. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Smrt má v Mexiku svou elegantní tvář. Postava La Catriny, smrtky v klobouku, vznikla už na začátku 20. století jako satira na Mexičany, kteří napodobovali evropskou smetánku. Dnes patří k nejznámějším symbolům Dne mrtvých (Día de los Muertos) a v Mexico City jí každoročně vzdávají hold průvody plné kostýmů, květin a historických aut.

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Od chudé kostry k luxusní dámě

Příběh začal kolem roku 1910 pod rukama geniálního mexického grafika a karikaturisty Josého Guadalupe Posady. Vytvořil litografii lebky s okázalým francouzským kloboukem a nazval ji Calavera Garbancera.

Slovo garbancera označovalo Mexičany, kteří zapírali své domorodé kořeny a snažili se za každou cenu napodobovat tehdejší evropskou smetánku. Posadův vzkaz byl jasný: Můžete si navléknout drahý francouzský klobouk, ale nakonec jste všichni jen kostra.

Calavera de la Catrina (1910)
Calavera de la Catrina (1910)Foto: Wikimedia Commons

O více než tři desetiletí později, v roce 1947, vdechnul postavě definitivní nesmrtelnost slavný malíř Diego Rivera. Namaloval ji do své monumentalní nástěnné malby Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (Sen o nedělním odpoledni v parku Alameda).

Nástěnná malba Diega Rivery Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central („Sen o nedělním odpoledni v centrální Alamedě“
Nástěnná malba Diega Rivery Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central („Sen o nedělním odpoledni v centrální Alamedě“Foto: Reuters

Rivera ji oblékl do elegantních šatů s péřovým boa a s jejím stvořitelem Posadou ji pojmenoval La Catrina (odvozeno od slova catrín - švihák či elegán).

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Nástěnná malba Diega Rivery „Sen o nedělním odpoledni v centrální Alamedě“ výřez. Rivera umístil Posadu (oblečeného v černém obleku) a Catrinu do své fresky. Rivera se zobrazil jako chlapec, který drží Catrinu za ruku. Frida Kahlo stojí za ním.
Nástěnná malba Diega Rivery „Sen o nedělním odpoledni v centrální Alamedě“ výřez. Rivera umístil Posadu (oblečeného v černém obleku) a Catrinu do své fresky. Rivera se zobrazil jako chlapec, který drží Catrinu za ruku. Frida Kahlo stojí za ním.Foto: Reuters

Symbol, který spojuje světy

Z původní výsměšné karikatury se postupně stal národní symbol. La Catrina připomíná demokratickou povahu smrti. Nehledě na bohatství či status nás všechny čeká stejný osud, a proto je lepší přistupovat k životu i smrti s nadhledem a elegancí.

Tiskárna J. G. Posady v Mexico City kolem roku 1900
Tiskárna J. G. Posady v Mexico City kolem roku 1900Foto: Wikimedia Commons

Dnes ulicemi Mexico City během festivalů procházejí tisíce lidí s ikonickým make-upem, v historických kostýmech a florálních čelenkách, aby vzdali hold symbolu, který spojuje mexickou historii, umění a jedinečný vztah k přechodu na druhý břeh.

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