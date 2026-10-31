Smrt v klobouku a krajkách. Mexiko slaví tradici, která začala jako výsměch bohatým

Smrt má v Mexiku svou elegantní tvář. Postava La Catriny, smrtky v klobouku, vznikla už na začátku 20. století jako satira na Mexičany, kteří napodobovali evropskou smetánku. Dnes patří k nejznámějším symbolům Dne mrtvých (Día de los Muertos) a v Mexico City jí každoročně vzdávají hold průvody plné kostýmů, květin a historických aut.
Od chudé kostry k luxusní dámě
Příběh začal kolem roku 1910 pod rukama geniálního mexického grafika a karikaturisty Josého Guadalupe Posady. Vytvořil litografii lebky s okázalým francouzským kloboukem a nazval ji Calavera Garbancera.
Slovo garbancera označovalo Mexičany, kteří zapírali své domorodé kořeny a snažili se za každou cenu napodobovat tehdejší evropskou smetánku. Posadův vzkaz byl jasný: Můžete si navléknout drahý francouzský klobouk, ale nakonec jste všichni jen kostra.
O více než tři desetiletí později, v roce 1947, vdechnul postavě definitivní nesmrtelnost slavný malíř Diego Rivera. Namaloval ji do své monumentalní nástěnné malby Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (Sen o nedělním odpoledni v parku Alameda).
Rivera ji oblékl do elegantních šatů s péřovým boa a s jejím stvořitelem Posadou ji pojmenoval La Catrina (odvozeno od slova catrín - švihák či elegán).
Symbol, který spojuje světy
Z původní výsměšné karikatury se postupně stal národní symbol. La Catrina připomíná demokratickou povahu smrti. Nehledě na bohatství či status nás všechny čeká stejný osud, a proto je lepší přistupovat k životu i smrti s nadhledem a elegancí.
Dnes ulicemi Mexico City během festivalů procházejí tisíce lidí s ikonickým make-upem, v historických kostýmech a florálních čelenkách, aby vzdali hold symbolu, který spojuje mexickou historii, umění a jedinečný vztah k přechodu na druhý břeh.
V Norsku nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po nehodě lodi
Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni. Informaci norských úřadů potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Lékařka a self-made man. Pavel ocenil miliardáře, kteří svůj majetek radši rozdávají
Medaili Za zásluhy si tento týden z rukou prezidenta Petra Pavla převzali na Pražském hradě také manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Ty Pavel ocenil za jejich dobrovolnictví a charitativní činnost. Miliardář Vlček je ale vedle své filantropické činnosti známý i jako bývalý generální ředitel a minoritní vlastník technologického gigantu Avast.
ŽIVĚ Evakuovaní lidé z okupovaných Olešek přiletěli do Běloruska, část zůstala v Rusku
Tři letadla přepravující evakuované obyvatelé města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Homel. V sobotu o tom informovala běloruská státní tisková agentura Belta. Evakuovaní, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krym do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska, teď se mají přesunout na Ukrajinu.
Satoranského vzkaz z nemocnice: Byl to děsivý moment, ale už se cítím lépe
Basketbalista Tomáš Satoranský vyvázl z ošklivého pádu v pátečním utkání Evropské ligy na hřišti Dubaje zřejmě bez vážnějších následků.
Éra evropských dotací, jak je známe, končí. Brusel mění pravidla, Česko čeká zásadní obrat
Za více jak 20 let našeho členství v EU nalil Brusel do Česka (po odečtení českých nákladů) v čistém přes bilion korun. Velký podíl na tom mají dlouhodobé příjmy ze strukturálních fondů a společné zemědělské politiky, které směřují do regionů. Jenže členské státy stojí na prahu velkých změn. EU jedná o novém rozpočtu, vytyčuje nové priority a mění pravidla pro cílení a vyplácení peněz.